Il padre di Elon Musk accusato di abusi su minori: avrebbe molestato cinque tra i suoi figli e figliastri

Errol Musk, settantanovenne padre di Elon Musk, è stato indagato tre volte dalla polizia per abusi sessuali. Le accuse sono arrivate nel corso del tempo da figli e figliastri. Potrebbe essere uno dei motivi per cui il fondatore di Tesla e SpaceX si è allontanato da lui.

Il padre di Elon Musk, Errol Musk, è stato accusato di aver molestato cinque dei suoi figli e figliastri, ha riferito il New York Times.

Secondo quanto riportato in documenti ufficiali di polizia e tribunali, ma anche secondo quanto riferito da assistenti sociali e parenti, contro il settantanovenne, che ha avuto 3 mogli e 9 tra figli e figliastri, sarebbero state aperte tre diverse indagini della polizia nel corso degli anni. Due sono state archiviate, mentre non si sa come sia andata a finire la terza.

La prima accusa nei confronti di Errol Musk risale al 1993, quando la sua figliastra di 4 anni ha detto a dei parenti che l'aveva toccata. Si tratta della stessa ragazza, figlia della sua ex moglie, che a vent'anni ha poi avuto un figlio da lui. Negli anni successivi, altri membri della famiglia l'hanno accusato di aver abusato di due delle sue figlie e di un figliastro. Infine, nel 2023, il figlio di 5 anni ha detto che gli aveva toccato il sedere.

Proprio queste accuse avrebbero portato Elon Musk ad allontanarsi dal padre. A lui diversi parenti avrebbero chiesto anche aiuto. In una lettera visionata dal Times, uno di loro gli avrebbe scritto "Abbiamo bisogno della tua guida in questa situazione, vediamo questi bambini soffrire quotidianamente".

Non si sa se Elon abbia risposto, ma esiste un'altra lettera in cui un suo assistente replica a un membro della famiglia Musk dopo una richiesta di aiuto simile. Inoltre, in passato Elon ha anche mandato soldi a una delle ex mogli del padre e a due sorellastre.

Contattato dal Times per una risposta all'inchiesta, Errol Musk ha definito quanto scritto "assurdo e falso". A suo parere, le accuse sono invenzioni della famiglia, create appositamente per ricevere dei soldi da Elon Musk.

Quest'ultimo, dal canto suo, nemmeno ha risposto alle richieste di commento.