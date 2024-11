Il maltempo flagella ancora la Spagna: piogge torrenziali a Girona, auto trascinate via dal torrente esondato A una settimana dall’alluvione che ha provocato oltre 200 morti a Valencia, il maltempo continua a flagellare la Spagna: piogge torrenziali si sono abbattute su Girona. A Cadaqués un torrente è esondato e ha travolto una trentina di veicoli: nessun ferito. Le immagini. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ida Artiaco

A meno di una settimana dall'alluvione di Valencia, che ha fatto almeno 200 morti confermati, il maltempo torna a mettere in ginocchio la Spagna. Nelle scorse ore piogge torrenziali si sono abbattute in particolare sui territori della provincia di Girona dopo il passaggio della Dana sulla costa catalana.

In particolare, una inondazione nella città di Cadaqués, celebre cittadina dove ha vissuto Salvador Dalì, dovuta alle forti precipitazioni ha travolto una trentina di veicoli intorno alle 4 di questa mattina. I vigili del fuoco hanno riferito per fortuna non si registrano feriti. Le auto travolte dall'acqua sono stati ammassate sotto un ponte, poco prima della foce, e non hanno raggiunto il mare, come dimostrano le immagini circolate sui social network.

In queste ore, spiega la radio tv pubblica spagnola Rtve, è stata attivata una preallerta nella zona, con previsioni di precipitazioni che raggiungeranno i 100 litri per metro quadro in 24 ore. La sindaca di Cadaqués, Pia Seriñana, ha dichiarato ad una radio locale che le piogge hanno interessato le zone delle montagne intorno alla cittadina della Costa Brava. Sono caduti circa 100 litri per metro quadrato in maniera molto localizzata tra le due e le tre del mattino.

Un residente ha raccontato su X: "La situazione è molto grave a Cadaqués. Decine di auto sono state travolte dal torrente in piena nella città, bloccando il ponte". Un altro ha dichiarato: "Se questo torrente d'acqua impetuoso avesse attraversato la città durante il giorno, sono sicuro che avremmo assistito a numerose vittime. Il fatto che sia successo di notte ci ha salvato da una tragedia".

Intanto nella regione di Valencia sono scese da 93 a 78 le persone considerate disperse dopo l’alluvione che ha colpito il territorio spagnolo, concentrate in particolare a Paiporta, e sono scesi da 54 a 40 i corpi ritrovati che ancora non sono stati identificati. Al momento la cifra ufficiale delle vittime si mantiene a 219 di cui 211 nella regione di Valencia, 7 in Castiglia-La Mancia e 1 in Andalusia. Secondo i dati dell’organo giudiziario, sono stati identificati 167 corpi e praticate 200 autopsie sulle vittime dalle squadre di medici forensi nella morgue della Città di Giustizia di Valencia.