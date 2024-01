Il giudice gli nega la libertà vigilata, imputato le salta addosso: il video choc in tribunale La giudice di Las Vegas Mary Kay Holthus, 62 anni, è stata aggredita da un imputato durante la lettura della sentenza di condanna per un caso di violenza, dopo che il suo appello per ottenere la libertà vigilata era stato respinto. Il filmato, ripreso dalle telecamere di videosorveglianza interne, ha fatto il giro del web. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Sembra quasi uscita da un film di azione la scena ripresa al tribunale di Las Vegas, nello Stato del Nevada: un uomo è letteralmente saltato addosso al giudice che aveva appena emesso la sentenza che gli negava la libertà vigilata.

Identificato come Deobra Redden, 30 anni, ieri mattina, mercoledì 3 gennaio, era in aula per l'udienza relativa al proprio processo dopo essersi dichiarato colpevole di tentata percossa con lesioni personali gravi, come riferito da un portavoce dell'ottavo tribunale distrettuale giudiziario.

Nel filmato, registrato dalle telecamere del tribunale e ampiamente diffuso sui social media, si vede l'imputato saltare oltre la panca del tribunale per atterrare direttamente sul giudice Mary Kay Holthus, 62 anni, finendo per far cadere anche le bandiere alle spalle del magistrato. Pochi secondi dopo, si vedono tre uomini che cercano di bloccare Redden prendendolo a pugni.

Il giudice ha riportato ferite minori, secondo quanto dichiarato dai funzionari, mentre uno dei commesso che ha cercato di allontanare l'imputato è stato ricoverato in ospedale con un taglio sulla fronte e una spalla slogata, secondo i testimoni.

Poco prima dell'aggressione, l'avvocato di Redden ha chiesto al giudice Holthus di condannare il suo cliente alla libertà vigilata: "Lo apprezzo, ma penso che sia ora che assaggi qualcos'altro…", ha replicato il magistrato prima di emettere la sua sentenza. I documenti del tribunale evidenziano che il Redden ha già trascorso del tempo in prigione, nel 2015, quando è stato condannato a un minimo di 19 mesi per tentato furto. È stato poi condannato nel 2021 per violenza domestica, secondo i registri del Dipartimento penitenziario del Nevada.

"Vogliamo lodare gli atti eroici del nostro staff, delle forze dell'ordine e di tutti gli altri che hanno fermato l'imputato", si legge in una nota rilasciata dall'ottavo tribunale distrettuale giudiziario. “La Corte resta impegnata a garantire la sicurezza delle aule del tribunale. Stiamo rivedendo tutti i nostri protocolli e faremo tutto il necessario per proteggere la magistratura, il pubblico e i nostri dipendenti".