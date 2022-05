Il Giappone sceglie la settimana lavorativa di 4 giorni: “Equilibrio tra vita privata e professionale” Gran parte delle aziende giapponesi stanno scegliendo di ridurre a quattro giorni la settimana lavorativa. “In questo modo i dipendenti senior con esperienze non andranno via”, ha spiegato il presidente di Panasonic Yuki Kusumi.

A cura di Chiara Ammendola

Acquisizione di nuove competenze, maggiore stabilità nella propria vita privata e flessibilità lavorativa tale da non spingere i dipendenti ad andare via. Sono questi gli elementi che hanno spinto gran parte delle aziende giapponesi a scegliere la strada dei quattro giorni lavorativi a settimana. E così il Giappone si accoda a quei tanti paesi che hanno scelto di ridurre la settimana lavorativa per favorire una nuova era del mondo del lavoro nata anche dalle esigenze mosse dalla pandemia di Covid-19.

A la richiesta è partita proprio dalle aziende che nell'ultimo anno si sono mossi verso questa nuova tendenza: l'8,5% delle PMI ha infatti concesso al proprio personale tre giorni liberi a settimana. Tra queste vi è la Panasonic Holdings Corporation che ha annunciato che la settimana lavorativa di quattro giorni verrà messa a disposizione di alcuni dipendenti entro la fine dell'anno fiscale appena iniziato, in linea con le linee guida di politica economica varate lo scorso anno dal governo giapponese. Tra le aziende che hanno già diramato annunci analoghi a quelli di Panasonic figurano Hitachi Ltd., Mizuho Financial Group Inc. e Fast Retailing Co. (Uniqlo).

"È nostra responsabilità garantire la stabilità della vita lavorativa ai nostri dipendenti", ha dichiarato il presidente di Panasonic Yuki Kusumi. Hiromi Murata, ricercatore senior del Recruit Works Institute, ha affermato che "le aziende vedono la settimana lavorativa di quattro giorni come una strategia per far sì che il proprio personale esperto non vada via, perché ci vuole tempo per trovare nuovi dipendenti, formarli e portarli allo stesso livello". "Ci sono molti dipendenti esperti che non possono lavorare 5 giorni a settimana – ha proseguito – diminuendo la settimana lavorativa a quattro giorni, le aziende avranno la possibilità di avere maggiori possibilità di assumere qualcuno con buone competenze e mantenere i propri dipendenti".