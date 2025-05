video suggerito

Il figlio di 17 anni sta annegando, il padre si tuffa per salvarlo: muoiono entrambi in vacanza in Australia Padre e figlio, in vacanza in Australia, sono annegati il 13 aprile nella Grande Barriera Corallina, nello Stato del Queensland. Durante le operazioni di soccorso è stato salvato un uomo dalla polizia.

A cura di Dario Famà

Amare qualcuno a tal punto da rischiare la propria vita per salvarlo. È successo il 13 aprile a Seventeen Seventy nello Stato del Queensland in Australia, dove Robin Reed, 46 anni, e il figlio 17enne sono annegati nella Grande Barriera Corallina. I due, originari di Blackwood, nel sud del Galles, erano partiti per una vacanza e si trovavano in una nota spiaggia, priva di bagnino.

Secondo le ricostruzioni del funzionario investigativo Rose Farmer, il ragazzo si trovava in acqua e stava nuotando, quando un'onda anomala l'ha trascinato in mare. Il padre, accortosi dell'accaduto, si è gettato in mare per salvarlo, ma anche lui è stato subito risucchiato dalla corrente.

Alle 16,17 la polizia ha perlustrato la zona della Grande Barriere Corallina con un elicottero, nel tentativo di riuscire a recuperarli. Le forze dell'ordine sono riuscite a rinvenire i due corpi, ma purtroppo ormai erano senza vita. Durante le operazioni di soccorso, però, gli agenti sono riusciti a individuare un 37enne di Monto, nel Queensland, anch'egli in grave difficoltà e a trarlo in salvo. L'uomo, che ha riportato ferite alla testa, è stato trasportato al Royal Brisbane and Women's Hospital.

In un post su Facebook, la squadra di soccorso d'emergenza che opera con elicotteri, ha fatto chiarezza sull'accaduto, spiegando i tentativi fatti per salvare le vittime. "Nonostante i nostri enormi sforzi, due persone hanno tragicamente perso la vita. Si trattava di una missione difficile".

Nel frattempo a Newport è stata aperta un'inchiesta sulle loro morti, le cui indagini proseguiranno fino al 12 novembre, data in cui si terrà l'udienza completa.

Intanto Blackwood si stringe attorno per commemorare il lutto, in particolar modo i Pengam Boys and Girls Club presso cui il 56enne faceva volontariato. Ad esprimere il proprio cordoglio anche il Treowen Stars FC, squadra di calcio locale, che ha pubblicato un post di condoglianze sui social.