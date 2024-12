Il dolore di Papa Francesco per Gaza: “Bimbi mitragliati e bombe su scuole e ospedali, tanta crudeltà”

video suggerito

“A Gaza tanta crudeltà”, così Papa Francesco ha voluto ricordare la martoriata Striscia di Gaza e le sofferenze del popolo palestinese oggi al termine dell'Angelus chiedendo nuovamente un cessate il fuoco per Natale su tutti i fronti di guerra e ribadendo il suo messaggio di pace, speranza e di riconciliazione.

“Tacciano le armi e risuonino i canti natalizi! Preghiamo perché a Natale possa cessare il fuoco su tutti i fronti di guerra, in Terra Santa, in Ucraina, in tutto il Medio Oriente e nel mondo intero” ha dichiarato Bergoglio nei saluti ai fedeli subito dopo la recita dell’Angelus, ricordando i tanti conflitti nel mondo a cominciare da quello israelo palestinese.

“Con dolore penso a Gaza, a tanta crudeltà; ai bambini mitragliati, ai bombardamenti di scuole e ospedali… Quanta crudeltà!” ha scandito Papa Francesco collegato in video dalla cappella di Casa Santa Marta, da dove ha guidato la preghiera dell’Angelus senza affacciarsi dalla finestra di Piazza San Pietro a causa del freddo e dei sintomi di raffreddore.

Patriarca di Gerusalemme a Gaza

Un messaggio pubblico del Papa proprio nel giorno in cui il Patriarca di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, è entrato a Gaza per far visita ai cristiani della Striscia e celebrare messa per Natale. Il cardinale “è entrato nella Striscia di Gaza questa mattina e ha raggiunto il compound della parrocchia della Sacra Famiglia per una visita di solidarietà e la celebrazione del Natale” riferisce il Patriarcato di Gerusalemme.

"Non vi abbandoneremo mai” ha detto il cardinale Pizzaballa ai fedeli di Gaza nell'omelia della messa nella chiesa della Sacra Famiglia. "Non abbiate paura e preservate il vostro cuore ", ha esortato più volte Pizzaballa, aggiungendo: "Insieme ricordiamo che Gesù è qui con voi".

A Gaza oltre 45mila morti

Proprio mentre Pizzaballa entrava a Gaza, attacchi israeliani hanno colpito una scuola causando diversi morti e feriti. Funzionari sanitari palestinesi affermano che gli attacchi israeliani hanno ucciso almeno 20 persone, tra cui cinque bambini. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver effettuato un attacco mirato contro i militanti di Hamas che si rifugiavano nella scuola.

Il ministero della Sanità del governo di Hamas per la Striscia di Gaza ha annunciato che il bilancio delle vittime dall'inizio della guerra con Israele è di 45.259 morti e 107.627 persone ferite e che almeno 32 persone sono state uccise nelle ultime 24 ore.