Il direttore dell’obitorio di Harvard accusato di furto e vendita di pezzi di corpi umani Cedric Lodge, ex direttore dell’obitorio della Harvard Medical School, avrebbe messo in vendita crani, cervelli, organi e pelle di cadaveri tra il 2018 e l’inizio del 2023.

A cura di Davide Falcioni

Cedric Lodge, ex direttore dell'obitorio della Harvard Medical School, è accusato di furto, vendita e spedizione di parti di cadaveri. Stando a quanto emerso dalle indagini l'uomo, 55 anni, avrebbe "rubato parti sezionate di corpi umani donati alla facoltà di medicina dell'Università di Boston tra cui crani, cervelli, pelle, ossa e altri resti". La compravendita sarebbe avvenuta senza che l'Università ne fosse al corrente e senza quindi che avesse fornito il permesso.

Il 55enne avrebbe sottratto i resti umani dall'obitorio e li avrebbe trasportati nella sua residenza nel New Hampshire. Lì, insieme alla moglie Denise, 63 anni, e ad altri quattro complici, avrebbe venduto i pezzi dei cadaveri ottenendo, nel solo 2021, almeno 51mila dollari di introiti. "Alcuni crimini sfidano la nostra comprensione", ha dichiarato il procuratore degli Stati Uniti per il distretto centrale della Pennsylvania, Gerard M. Karam, aggiungendo che "il furto e il traffico di resti umani colpisce l'essenza stessa di ciò che ci rende umani. È eclatante che molte persone si siano offerte volontarie per permettere che i loro resti fossero usati per educare i futuri medici e promuovere la ricerca scientifica. Per loro e per le loro famiglie essere stati sfruttati in nome del profitto è spaventoso".

Cedric Lodge è stato licenziato dalla Harvard Medical School il 6 maggio scorso. I funzionari dell'università hanno definito il suo comportamento "un ripugnante tradimento". I resti umani infatti erano stati donati alla facoltà di medicina di Harvard per scopi educativi. Quando la loro funzione didattica è esaurita, vengono generalmente cremati e restituiti alla famiglia del donatore o sepolti in un cimitero a Tewksbury, nel Massachusetts.

Invece secondo i pubblici ministeri, Lodge avrebbero rubato, venduto e trasportato i resti umani talvolta attraverso il servizio postale degli Stati Uniti dal 2018 fino all'inizio di marzo 2023. In almeno un caso sarebbe stata spedita pelle umana a un uomo della Pennsylvania che l'ha conciata per creare pellame per abiti e accessori. Il 19 maggio 2019, un acquirente avrebbe inviato un pagamento di mille dollari a Denise Lodge con la casuale "testa numero 7". Nel novembre 2020, lo stesso avrebbe inviato 200 dollari con un promemoria che diceva "braiiiiiiins"(cervelli).