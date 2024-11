video suggerito

Il capo militare della NATO dice che le aziende devono prepararsi a uno scenario di guerra in Europa Rob Bauer, presidente del comitato militare della NATO: "Signore e signori, la guerra è tornata sul continente europeo. E negli ultimi anni, sempre più persone in Europa si sono rese conto che la guerra può capitare anche a loro".

A cura di Davide Falcioni

L'ammiraglio olandese Rob Bauer, presidente del comitato militare della NATO, ha esortato le aziende dei Paesi aderenti all'Alleanza Atlantica a prepararsi a uno scenario di guerra e ad adattare di conseguenza le loro linee di produzione e distribuzione al fine di essere meno vulnerabili ai ricatti di paesi come Russia e Cina. "Se possiamo garantire che tutti i servizi e i beni fondamentali vengano consegnati a prescindere dalle circostanze, allora questo sarà un elemento chiave della nostra capacità di deterrenza", ha dichiarato Bauer. Che poi è stato ancor più esplicito: "Signore e signori, la guerra è tornata sul continente europeo. E negli ultimi anni, sempre più persone in Europa si sono rese conto che la guerra può capitare anche a loro".

Secondo Nauer "abbiamo bisogno che gli attori pubblici e privati ​​cambino la loro mentalità, passando da un'epoca in cui tutto era pianificabile, prevedibile, controllabile e incentrato sull'efficienza a un'epoca in cui tutto può succedere in qualsiasi momento. È necessario poter contare su una base industriale in grado di produrre armi e munizioni con sufficiente rapidità per poter continuare un conflitto se ci si trova coinvolti".

Parlando a un evento organizzato dal think tank European Policy Centre, Bauer ha descritto la deterrenza come una caratteristica che va ben oltre la capacità militare, poiché in guerra possono essere utilizzati tutti gli strumenti disponibili. "Lo stiamo vedendo con il crescente numero di atti di sabotaggio, ed è stato evidente in Europa con la questione della fornitura energetica. Pensavamo di avere un accordo con Gazprom, ma in realtà avevamo un accordo con il signor Putin. E lo stesso vale per le infrastrutture e i beni di proprietà cinese: in realtà abbiamo un accordo con il presidente Xi Jinping".

Bauer ha sottolineato la dipendenza dell'Occidente dalle forniture provenienti dalla Cina, Paese in cui viene estratto il 60% delle terre rare, ma anche la gran parte degli elementi chimici per sedativi, antibiotici, antinfiammatori e farmaci per la pressione sanguigna. "Siamo ingenui se pensiamo che il Partito Comunista non userà mai quel potere. I leader aziendali in Europa e America devono rendersi conto che le decisioni commerciali che prendono hanno conseguenze strategiche per la sicurezza delle loro nazioni", ha sottolineato Bauer. "Le imprese devono prepararsi a uno scenario di guerra e adattare di conseguenza le loro linee di produzione e distribuzione. Perché, sebbene siano i militari a vincere le battaglie, sono le economie che vincono le guerre".