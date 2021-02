Una mamma di quattro figli ha perso le dita di entrambe le mani a causa del morso del cane di casa, che le ha provocato una setticemia. Michelle Ellis, di Plymouth, Devon, Regno Unito, "non ci ha pensato" quando a metà gennaio è stata azzannata suo cane le ha lasciato una piccola ferita. Ha iniziato a manifestare sintomi simil-influenzali nei giorni successivi ed è stata ricoverata al Derriford Hospital il 16 gennaio. I medici le hanno diagnosticato una sepsi, una grave risposta dell’organismo a un’infezione in corso. La donna ha poi sviluppato un’insufficienza multiorgano e i medici hanno deciso di tenerla in coma indotto per due settimane. La figlia di Michelle, Keana, 24 anni, ha detto: "Era un morso minuscolo – delle dimensioni di una bruciatura di sigaretta – quindi non ci abbiamo pensato e lei l'ha lasciato – e poi è successo quello che è successo". Il cane – che ha morso la donna mentre lei stava cercando di farlo entrare nella sua gabbia. – è stato soppresso. Michelle – che non può essere visitata dalla sua famiglia in ospedale a causa della pandemia di Covid – è sveglia ma ancora non sa niente delle sue dita.

Un’azienda ha stimato che le protesi necessarie a Michelle Ellis dopo la perdita delle dita – e che andranno cambiate ogni cinque anni – costeranno circa 32mila sterline (oltre 36mila euro) per ogni mano. La famiglia della donna ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe per raccogliere il denaro necessario per le protesi e per sostenere la riabilitazione di Michelle. “Michelle era una persona così impegnata, aiutava sempre gli altri. Ci preoccupa come affronterà la prospettiva di aver perso le dita, ma con una famiglia forte e positiva speriamo che riacquisti la sua voglia di vivere e possa rifiorire con le sue nuove mani”, ha scritto Melanie nella petizione su GoFundMe, chiedendo l’aiuto di quante più persone possibili.