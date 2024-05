video suggerito

Il cadavere di una 32enne trovato su una spiaggia in Scozia: si indaga sulla morte di Sian Batchelor Il corpo senza vita della 32enne Sian Batchelor è stato trovato su una spiaggia in Scozia. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla sua morte e hanno chiesto a chiunque l’avesse vista tra il 25 e il 30 aprile di mettersi in contatto con le autorità. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sian Batchelor

Il corpo di una donna di 32 anni è stato ritrovato su una spiaggia del Galles vicino a Pennar, Pambroke Dock, nella serata di martedì. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe del cadavere di Sian Batchelor, una giovane 32enne che risultava scomparsa.

La polizia sta indagando sul caso e per il momento mantiene il massimo riserbo sui dettagli dell'inchiesta mentre i familiari di Batchelor, che già hanno riconosciuto il corpo, hanno chiesto ai media internazionali privacy per poter gestire il dolore della propria perdita.

La morte della 32enne appare attualmente inspiegabile: le forze dell'ordine sono infatti all'opera per comprenderne la dinamica anche se, sempre secondo le prime informazioni, sul corpo ritrovato sulla spiaggia non sarebbero visibili ferite che possano far pensare a una morte violenta.

Eppure qualcosa non torna nel puzzle che gli inquirenti stanno costruendo a fatica. La polizia ha fatto sapere di non escludere alcuna pista per il momento ma sembra che le autorità siano particolarmente interessate a capire chi possa aver incontrato la 32enne nei giorni tra il 25 e il 30 aprile.

La donna infatti risultava scomparsa da qualche giorno e sembra che l'ultimo avvistamento risalga proprio ai giorni intercorsi tra il 25 e il 30 aprile. Gli agenti hanno chiesto a chiunque abbia informazioni utili sulla morte della donna di contattare le autorità per raccontare quando sa. La dinamica del decesso è ancora in fase di ricostruzione, con l'autopsia e altre verifiche del caso che saranno effettuate nei prossimi giorni per escludere la morte causata per mano di terzi.

Chi conosceva la 32enne parla di una donna gentile, amante della vita e del divertimento, sempre disponibile per amici e familiari. I parenti non hanno per ora voluto rilasciare alcuna dichiarazione sulle possibili cause della morte di Sian.