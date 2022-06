Il Brasile ha smentito la morte di Dom Phillips e Bruno Pereira: sono ancora dispersi in Amazzonia I corpi di del giornalista del Guardian Dom Phillips e dell’esperto di popolazioni indigene dell’Amazzonia Bruno Pereira non sono mai stati rinvenuti: i due sono quindi ancora dispersi. Proseguono le ricerche.

A cura di Davide Falcioni

Contrariamente a quanto riferito ieri i corpi di del giornalista del Guardian Dom Phillips e dell'esperto di popolazioni indigene dell'Amazzonia Bruno Pereira non sono mai stati rinvenuti: l'ambasciatore brasiliano nel Regno Unito oggi si è scusato con i familiari del reporter per aver fornito un'informazione del tutto erronea. Ieri, infatti, un funzionario della sede diplomatica ha chiamato il cognato e la sorella di Phillips per informarli che i corpi del giornalista britannico e della sua guida erano stati trovati legati a un albero una settimana dopo la scomparsa dei due sul fiume Itaquaí.

La notizia del ritrovamento dei cadaveri ha rapidamente fatto il giro del mondo, ma fortunatamente non era vera. A smentirla infatti è stata la polizia federale brasiliana, che anche oggi ha proseguito le ricerche dei due chiarendo che risultano ancora dispersi e non ci sono elementi che facciano pensare siano morti. "Siamo profondamente dispiaciuti che l'ambasciata ieri abbia trasmesso alla famiglia informazioni che non si sono rivelate corrette", ha detto l'ambasciatore Fred Arruda, spiegando che il team di esperti nominati dalla sede diplomatica per occuparsi di tutti i casi di sparizione era stato "fuorviato" informazioni ricevute da "fonti degli inquirenti". Arruda si è quindi scusato con i familiari di Dom Phillips aggiungendo che "le ricerche andranno avanti". "I nostri pensieri sono con Dom, Bruno, voi e i membri di entrambe le famiglie coinvolte", ha detto l'ambasciatore.

Phillips e Pereira sono scomparsi la mattina del 5 giugno mentre tornavano da un viaggio di quattro giorni nella regione di Javari, territorio abitato dal più alto numero di indigeni incontattati dell'Amazzonia. Le ricerche dei due sono coordinate da funzionari indigeni, che sospettano siano caduti in un'imboscata nei pressi di un fiume. Tuttavia, contrariamente alle informazioni trasmesse ieri dall'ambasciata alla famiglia di Phillips, i loro corpi devono ancora essere trovati, risultano quindi ancora dispersi.