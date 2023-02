Il bimbo di 6 anni che ha sparato alla maestra in classe aveva già provato a soffocare un’educatrice Il bambino di 6 anni che ha sparato alla sua maestra in classe alla Richneck Elementary School, in Viriginia, riducendola in fin di vita, avrebbe provato a soffocare un’altra educatrice circa un anno fa “fino a non farla più respirare”.

A cura di Ida Artiaco

Abigail ’Abby’ Zwerner.

I colpi di pistola esplosi contro la sua maestra in classe, la 25enne Abigail ‘Abby' Zwerner, riducendola in fin di vita, non sarebbero stati il primo episodio di violenza di cui si è reso protagonista un bambino di soli 6 anni residente in Virginia, Stati Uniti.

Il piccolo, dopo aver aperto il fuoco, con un'arma legalmente detenuta dalla madre, contro l'insegnante durante una lezione presso la Richneck Elementary School lo scorso 6 gennaio, è stato preso in custodia dalla polizia locale, che intanto ha continuato le indagini per cercare di ricostruire esattamente quanto successo.

L'avvocato della maestra ha detto che il bambino aveva mostrato precedenti tendenze violente e una volta ha persino provato a soffocare un'altra educatrice "fino a non farla più respirare".

Due giorni prima che Zwerner venisse colpita, c'è scritto in un documento di richiesta di risarcimento firmata dal suo legale, DianeToscano e indirizzata al distretto scolastico, lo studente aveva rotto il suo cellulare, ottenendo la sospensione di un giorno. È tornato a scuola con una pistola da 9 mm e ha sparato alla 25enne, ferendola alla mano e all'addome.

Non solo. Il bambino in questione avrebbe provato a frustare altri alunni con una cintura e a soffocare una educatrice dopo essersi avvicinato a lei dalle spalle. Il documento è stato ottenuto dall'Associated Press.

Il caso di soffocamento descritto da Toscano nella denuncia è stato confermato dalla vittima in un colloquio con l'AP. Ha detto che nel 2021 il bambino le si è presentato da dietro alle spalle mentre era seduta davanti alla classe. Lui le ha bloccato gli avambracci davanti al collo e l'ha tirata con forza. Ha detto che un assistente didattico le ha tolto il ragazzo di dosso.

L'educatrice ha aggiunto di aver denunciato il soffocamento agli amministratori scolastici, ma di non ricevuto il tipo di risposta di supporto che aveva sperato da loro. All'epoca il bambino fu allontanato dalla scuola per un po' prima di essere riassegnato a un'altra classe.

Rapporti precedenti hanno affermato che gli insegnanti si erano detti preoccupati e avevano avvertito l'amministrazione della scuola di Richneck che il bambino era in possesso della pistola il giorno in cui Zwerner è stata colpita. Ma gli amministratori "non si potevano disturbare" ad allertare le forze dell'ordine, ha detto Toscano.