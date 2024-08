video suggerito

Bari, uccide la moglie in casa e si toglie la vita: cadaveri ritrovati dal figlio L’omicidio-suicidio si è consumato oggi, venerdì 30 agosto, in un appartamento di via Lucarelli a Bari. L’uomo di 84 anni avrebbe sparato alla moglie 83enne, già malata da tempo, prima di uccidersi. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tragedia famigliare nel scorse ore a Bari dove un uomo ha ucciso la moglie prima di togliersi la vita nella casa in cui vivevano. A scoprire i corpi senza vita dei due coniugi è stato il figlio che era andato a trovarli nell'abitazione. L'omicidio-suicidio si è consumato oggi, venerdì 30 agosto, in un appartamento di via Lucarelli.

Le due vittime sono due anziani pensionati. Secondo una prima ricostruzione, tra il pomeriggio e la serata di oggi, l'uomo di 84 anni avrebbe sparato alla moglie 83enne, già malata, con un'arma detenuta in casa. Poi avrebbe rivolto la stessa arma da fuoco contro se stesso togliendosi la vita con un colpo.

Secondo le prime notizie, la donna era malata da tempo, allettata e non più autosufficiente e ad occuparsi di lei pare fosse proprio il marito. A scoprire la terribile tragedia il figlio della coppia che ha trovato i due corpi dei genitori in un pozza di sangue. Marito e moglie pare fossero nella stessa stanza. Quando il figlio ha dato l'allarme e chiesto aiuto e soccorsi, per i due era ormai troppo tardi. Insieme al personale del 118, sul posto sono giunti i carabinieri a cui è affidato ora il compito di ricostruire nei dettagli l'accaduto e i contorni della drammatica vicenda familiare.