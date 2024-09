video suggerito

Bimbo di 3 anni si perde al mercato e vaga in lacrime, carabinieri trovano genitori grazie alle maestre La disavventura di un bambino romagnolo di soli 3 anni che si è ritrovato da solo al mercato ambulante di Savignano sul Rubicone. L’intervento dei carabinieri e delle maestre dell’asilo ha permesso di rintracciare i genitori che lo hanno potuto riabbracciare sano e salvo. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Brutta disavventura per un bambino romagnolo di soli 3 anni che si è ritrovato improvvisamente da solo nell'affollato mercato ambulante di Savignano sul Rubicone, in provincia di Forlì Cesena, dopo aver perso la mano della mamma con la quale era arrivato. A notarlo martedì scorso tra le bancarelle del mercato sono stati alcuni cittadini che si sono subito accorti di lui perché vagava visibilmente spaesato e in lacrime. Immediata la richiesta di soccorso al numero di emergenza e l'intervento dei carabinieri che sono accorsi sul posto e hanno preso in carico il minore.

I militari dell'arma, dopo averlo calmato, lo hanno portato in caserma dove lo hanno rifocillato con una bibita e dei biscotti e con calma sono riusciti a farsi raccontare come mai fosse da solo al mercato. Il bambino quindi ha spiegato che era residente in città ed era andato con la mamma al mercato quando ha lasciato la sua mano e l'ha persa di vista rimanendo da solo. Il piccolo però non ha saputo indicare l'indirizzo di casa e le generalità esatte e così i carabinieri hanno dovuto trovare un alleato per risalire al padre e alla madre. Una decisione che si è rivelata decisiva.

I militari infatti hanno pensato di rivolgersi anche ad alcune scuole della zona, estendendo le ricerche ad alcuni istituti dell’infanzia in modo da verificare se il bambino fosse iscritto in una di queste. L'intuizione si è rivelata esatta, il bambino infatti è stato riconosciuto dal personale di una scuola che si è subito mobilitata per fornire i contatti dei genitori. Ottenute le generalità, i carabinieri hanno subito contattato il padre del piccolo che, molto preoccupato e in ansia dopo essere stato avvertito dalla compagna, stava già cercando il bambino in strada. L’uomo, recatosi presso gli uffici della caserma, ha potuto così riabbracciare il figlio sano e salvo ringraziando i carabinieri.