Il bassotto dell’amica le azzanna al viso: strappa via pezzo di guancia e lo mangia davanti a lei La 45enne britannica Kelly Allen è stata aggredita dal cane della sua amica mentre sorseggiava un drink a casa sua. Da allora non esce più di casa, se non coi suoi figli, e non va più a lavorare. “La mia vita è rovinata, piango tutte le notti” dice. Il bassotto è stato abbattuto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Kelly Allen

Si stava godendo qualche drink a casa della sua amica il mese scorso, quando il suo bassotto "molto amichevole" l'ha aggredita senza preavviso. Kelly Allen, 45enne di Swansea, in Regno Unito, è stata azzannata direttamente al viso e il cane non ha mollato la presa finché non ha strappato un grosso pezzo della sua guancia, prima di iniziare a mangiarlo davanti ai suoi occhi, come riporta Metro.co.uk.

La povera donna si è ritrovata una terrificante ferita che ha richiesto cinque ore e mezza di intervento chirurgico e oltre 40 punti di sutura. Il cane è stato poi abbattuto.

La 45enne ora pretende un risarcimento dopo aver appreso che l'animale avrebbe aggredito altre due persone in precedenza; processo che potrebbe richiedere diversi anni.

Ora, sostiene che fatica a uscire di casa senza essere accompagnata da uno dei suoi due figli – Fletcher, 19 anni, e Cooper, 18 – e l’indennità di malattia legale di 350 sterline che riceve ogni mese non sarebbe sufficiente a coprire le bollette. Non è ancora riuscita a tornare a lavoro (presso il contact center di una compagnia di viaggi) a causa del "trauma e del suo aspetto fisico", ammette.

Non riesco ad alzarmi dal letto e piango nel sonno perché sento i suoi denti dentro di me. Mi è rimasta una cicatrice orribile sul viso. Mi ha semplicemente rovinato la vita, perché ora non sarà più la stessa".

E dice ancora: “Ora devo comprare un trucco mimetico per le persone che hanno deturpazioni facciali – è qualcosa che non avrei mai pensato di dover fare nella vita". E conclude: "Sono una mamma single e quasi tutte le settimane non posso permettermi l'elettricità e il gas: mi sembra davvero ingiusto…"