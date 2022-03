Chi sono i kadyroviti ceceni che bloccano la fuga dei russi da Kiev Fedor Venislavsky, membro dei comitati per la difesa ucraina, ha informato dell’esistenza di forze cecene che bloccherebbero l’arretramento dell’esercito russo.

Tra le tante storie che fornisce la guerra, ce ne sono alcune che si ripetono e che contribuiscono a cementare un assioma consolidato: le guerre sono tutte uguali. Arrivano notizie di interi reparti di forze paramilitari cecene, i kadyroviti, che si trovano a Kiev, Irpin, Gostomel e Bucha, bloccando l'arretramento dell'esercito russo che, demoralizzato, sta cercando di scappare ed evitare lo scontro con i militari ucraini. Già Adolf Hitler utilizzava il meccanismo dei ‘distaccamenti protettivi', forze paramilitari utilizzate allo scopo di costringere i soldati a restare a combattere sul campo.

Chi sono le truppe cecene e perché rappresentano un pericolo

I kadyroviti sono gli ex membri delle unità paramilitari dell'ex presidente pro-Mosca della repubblica cecena Achmat Kadyrov (da qui, kadyroviti come ‘seguaci di Kadyrov), e attualmente governata da suo figlio, il presidente attuale Ramzan Kadyrov. Sono pericolosi e disposti a tutto, come confermato anche dalle recenti notizie che arrivano su soldati russi che avrebbero provato a scappare, mentre quelli che sarebbero rientrati sarebbero stati uccisi. Questo è stato riportato dal The Telegraph che è riuscito ad avere le immagini dei prigionieri di guerra russi: "In Russia ci considerano già morti".

I kadyroviti bloccano l'arretramento russo

Fedor Venislavsky, membro dei comitati di Verkhovna Rada per la Commissione nazionale sicurezza e difesa, ha informato dell'esistenza di queste forze paramilitari che bloccherebbero l'arretramento dell'esercito russo. Un segnale positivo, secondo Venislavsky, perché dimostrerebbe che "il nemico è forte, ma non è invincibile".