“I medici dovrebbero essere impiccati come i nazisti a Norimberga”: parole di ex infermiera no vax Kate Shemirani, ex infermiera del servizio sanitario nazionale inglese radiata per le sue teorie cospirazioniste sul Covid, ha dichiarato sabato a Londra – durante una manifestazione di complottisti britannici – che medici e infermieri in servizio durante la pandemia andrebbero processati e impiccati come i sanitari nazisti dopo Norimberga.

Il suo intervento non è ovviamente passato inosservato alla polizia londinese, che ora sta valutando una denuncia nei confronti dell'infermiera. Migliaia di persone sabato scorso hanno partecipato alla manifestazione organizzata a Trafalgar Square, che gli organizzatori avevano presentato come un "dibattito dal vivo" sul Covid. Molti degli interventi hanno espresso posizioni esplicitamente anti-vacciniste, mettendo in dubbio l'utilità delle misure anti contagio come l'uso della mascherina e il distanziamento sociale e rifiutando anche l'impiego del green pass, ritenuto una minaccia alla libertà e alla democrazia.

Pat Cullen, segretario generale del Royal College of Nursing, ha criticato i toni e gli argomenti utilizzati Kate Shemirani, ex infermiera radiata per le sue teorie complottiste: "Molti infermieri e infermiere hanno dovuto subire comportamenti ripugnanti durante questa pandemia. Commenti come quelli della signora Shemirani sono riprovevoli e potrebbero mettere a rischio i lavoratori degli ospedali. Esortiamo il pubblico a continuare a sostenere i nostri laboriosi operatori sanitari".