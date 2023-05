I genitori della strage di Uvalde: “Fate vedere le violenze sui nostri figli così che non accada più” “Vogliamo che le persone capiscano e sappiano di più sulla strage, che gli agenti coinvolti vedano i piccoli in modo da assicurarci che non accada di nuovo” hanno dichiarato i genitori di alcuni piccoli sopravvissuti alla strage nella scuola elementare di Uvalde.

A cura di Antonio Palma

A un anno di distanza dalla strage della scuola di Uvalde, in Texas, molte sono le cose che restano ancora da accertare nel massacro costato la vita a diciannove studenti e due insegnanti della locale scuola elementare, in particolare relativi ai ritardi della polizia. Molti infatti sono gli interrogativi sulla dinamica della strage compiuta dal diciottenne Salvador Rolando Ramos che per ben 77 minuti è rimasto rinchiuso nell’Istituto pieno di ragazzini prima di essere ucciso dagli agenti intervenuti sul posto. Per questo i genitori di alcuni dei piccoli scampati al dramma chiedono oggi di mostrare a tutti quei terribili filmati in cui si vede il terrore negli occhi dei loro figli.

Un gruppo di genitori, dopo aver chiesto e ottenuto dalla Cnn di poter vedere alcuni di quei filmati di quella terribile mattina del 24 maggio del 2022, raccolti dai giornalisti proprio per ricostruire i ritardi nelle operazioni di polizia, hanno lanciato un appello affinché tutti possano visionare quelle immagini terribili.

Sui ritardi della polizia sono in corso indagini da parte della magistratura locale ma da tempo i genitori dei piccoli della scuola di Uvalde denunciano il mancato blitz in classe nonostante il killer continuasse a sparare ai piccoli. Ritardi palesi confermati dai video e in parte dagli stessi vertici della polizia. "Ogni poliziotto che c'era deve consegnare il proprio distintivo. Ogni poliziotto di Uvalde deve consegnare il proprio distintivo" ha dichiarato il padre di uno dei piccoli dopo aver visto il filmato in cui agenti pesantemente armati discutevano sul da farsi senza mai provare la maniglia della porta per vedere se fosse bloccata.

I genitori hanno chiesto alla CNN di mostrare a tutti le immagini dei loro figli feriti e traumatizzati dopo l’assalto come prova dell'orrore patito di quel giorno. “Vogliamo che le persone capiscano e sappiano di più sulla strage, che gli agenti coinvolti vedano i piccoli in modo da assicurarci che non accada di nuovo" hanno dichiarato, dopo aver visto loro stessi i figli insanguinati o con gli occhi pieni di terrori in quei filmati. Al loro fianco il senatore Roland Gutierrez, che è diventato un sostenitore delle famiglie di Uvalde e della loro lotta per la riforma della legge sulle armi nello stato che prevede ad esempio l'innalzamento del limite di età per l'acquisto di un fucile d'assalto a 21 anni.