I fast food dicono addio a bicchieri e stoviglie usa e getta: la nuova rivoluzione green in Francia Quello che finora ha caratterizzato grandi e piccoli fast food, come i tradizionali bicchieri di carta per le bevande e i contenitori usa e getta per panini e crocchette di pollo, saranno sostituiti da contenitori di plastica e veri bicchieri da lavare e riutilizzare.

A cura di Antonio Palma

Gli ambientalisti l'hanno già definita la nuova rivoluzione green e certamente quello che avverrà in Francia dal prossimo primo gennaio è destinato a rivoluzionare il consumo nei fast food negli anni a venire. Dal 2023 infatti in tutta la Francia i fast food devono dire addio a stoviglie usa e getta per dotarsi di piatti e bicchieri e ogni altra cosa riutilizzabile.

Quello che finora ha caratterizzato grandi e piccoli fast food, come i tradizionali bicchieri di carta per le bevande e i contenitori usa e getta per le crocchette di pollo, saranno sostituiti da contenitori di plastica e veri bicchieri da lavare e riutilizzare.

È l'effetto di una legge contro il proliferare dei rifiuti varata in Francia nel 2020 e che entra in vigore proprio a partire dal prossimo anno. Una vera e propria rivoluzione se si pensa che in Francia i fast food servono 6 miliardi di pasti all'anno in 30.000 punti vendita generando circa 220mila tonnellate di rifiuti ogni anno.

In base alle nuove regole, qualsiasi ristorante con più di 20 posti a sedere dovrà fornire tazze, piatti, bicchieri e posate riutilizzabili e lavabili per i clienti che mangiano sul posto.

Catene come McDonald's, Burger King, KFC o Starbucks dovranno cambiare completamente modello di vendita per i clienti che consumano sul posto e che a loro volta dovranno rinunciare a scatole, bicchieri e imballaggi usa e getta che sono abituati a rovesciare in un bidone della spazzatura subito dopo aver mangiato.

La nuova legge prevede che hamburger e panini possano continuare ad essere serviti avvolti nella carta. Tutti gli altri cibi invece devono essere serviti su stoviglie riutilizzabili e lavate a 60 gradi come nei ristoranti tradizionali.

Molti fast food già si sono preparati da tempo attuando la nuova politica già in vista del Natale non senza difficoltà vista l'esigenza di acquistare nuovi macchinari come le lavastoviglie e personale per la pulizia. I ristoranti hanno acquistato stoviglie riutilizzabili e creato bicchieri, piatti e contenitori con relativi loghi come il famoso cono per le patatine rosse, riprodotto in maniera identica ma in plastica.

La nuova politica green decisa dal governo francese da settimane sta facendo discutere tra favorevoli e contrari che temono rincari dei costi. Al momento anche se il provvedimento riguarda tutti i fast food l'intenzione del governo è quella di far muovere prima i principali attori del settore.

"Saremo più esigenti con i grandi franchising, che dovranno dare l'esempio, che con il ristoratore indipendente", ha dichiarato infatti il ministro per la Transizione ecologica Christophe Béchu, ricordando che per chi non si adegua potrebbero essere applicate multe fino a 7.500 euro, oltre a sanzioni di 1.500 euro al giorno.