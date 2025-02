Hilda compie 105 anni e organizza un rave alla casa di riposo: “Voglio divertirmi ogni minuto”

video suggerito

A cura di Biagio Chiariello

Hilda Jackson ha compiuto 105 anni e ha deciso di festeggiare con un vero e proprio rave party organizzato nella casa di riposo Holbrook Hall, nel Derbyshire. Non proprio una sorpresa, poiché già lo scorso anno aveva scelto lo stesso tipo di festa per il suo compleanno. Con bastoncini luminosi, vernice UV e un DJ dal vivo, Hilda ha ancora una volta dimostrato il suo spirito giovane e il desiderio di divertirsi. Per l’occasione, anche la BBC era presente. "Stiamo organizzando un piccolo rave. Ho sempre amato ballare. Voglio divertirmi ogni minuto," ha detto nell'intervista con Scott Mills di BBC Radio 2.

Nata nel 1920 sotto il regno di Giorgio V, Hilda ha attraversato più di un secolo di storia, vivendo eventi epocali e assistendo al susseguirsi di 22 primi ministri. Cresciuta a Ripley, ha lavorato in una fabbrica tessile durante la Seconda Guerra Mondiale, poi in una stazione di polizia e successivamente in una fioreria. Appassionata di ballo e tennis, ha praticato quest'ultimo sport da giovane e continua a seguire con entusiasmo il torneo di Wimbledon. Vedova dal 1950, ha dedicato la sua vita alla famiglia e alla sorella Vera, con cui ha condiviso 63 anni.

Hilda al rave party per il suo compleanno

Ora vive presso la Holbrook Hall Residential Home, vicino a Belper, dove è una delle residenti più anziane. "Lei è sempre stata una grande fan della danza e del vivere la vita al massimo," ha ammesso il personale della casa di riposo. "È fantastico. Non avrei mai pensato di arrivare a questa età, ma fortunatamente sono qui, e ne sono grata," ha detto la festeggiata.

I biglietti d'auguri per Hilda

Alla residenza in questi giorni sono arrivati numerosi biglietti di auguri che hanno reso "ancora più speciale" la giornata di Hilda. Tra i tanti, uno direttamente dalla Royal Family: "È stata una sorpresa totale. Non avrei mai immaginato di riceverlo," ha ammesso l'arzilla vecchina.

Quando l'intervistatore le ha chiesto quale fosse il segreto della sua longevità, ha risposto semplicemente: "Sarò sincera con te. Non ho nessun segreto. Continuo ad andare avanti finché posso e prendo la giornata come viene."