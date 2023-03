“Ha ucciso moglie e figlio per sviare l’attenzione dai suoi affari illegali”, avvocato Usa condannato Per l’accusa, Alex Murdaugh è arrivato a uccidere moglie e figlio per sviare l’attenzione dai suoi crimini finanziari e ottenere al contempo l’appoggio dell’opinione pubblica come vittima di una tragedia.

A cura di Antonio Palma

Secondo l'accusa, è arrivato a uccidere moglie e figlio per sviare l'attenzione dai suoi crimini finanziari e ottenere al contempo l'appoggio dell'opinione pubblica come vittima di una tragedia, per questo Alex Murdaugh, capofamiglia di una ricca e affermata dinastia statunitense della Carolina del Sud, è stato condannato oggi a due ergastoli consecutivi per l'omicidio di sua moglie, Maggie, e suo figlio, Paul, uccisi a colpi di arma da fuoco nella loro tenuta di famiglia il 7 giugno del 2021.

Il giudice Clifton Newman ha condannato Murdaugh respingendo le dichiarazioni di innocenza dell'imputato come "non credibili". Durante la sentenza, il giudice ha detto all'ormai ex avvocato che deve "vedere Paul e Maggie durante le ore notturne quando tenta di dormire". "Sono sicuro che verranno a trovarti", ha detto Newman. Riferendosi alle parole dell'uomo che ha continuato da ire di non essere stato lui, il giudice ha poi affermato: "Può essere non sia stato ma l'uomo che sei diventato"-

Il caso di Alex Murdaugh ha attirato l'attenzione mediatica degli Stati Uniti sia per la vicenda intricata, dai contorni tanto tragici quanto misteriosi, sia per le origini del protagonista. La famiglia di Murdaugh, infatti, ha controllato la giustizia nella comunità locale per oltre un secolo con nonbo e padre dell'uomo procuratori e lui avvocato di uno dei più portanti studi legali della zona.

Secondo l'accusa, Murdaugh avrebbe ucciso sua moglie e suo figlio proprio dopo aver realizzato che il furto di milioni da lui commesso nel suo studio legale a danno dei suoi clienti per alimentare la sua dipendenza da oppioidi stava per diventare di dominio pubblico. Murdaugh infatti era stato costretto alle dimissioni dall’ufficio legale e il suo avvocato aveva affermato che lo aveva fatto principalmente per finanziare una dipendenza da oppiacei. Al momento della morte della moglie 52enne Margaret e del figlio 22enne Paul, inoltre stava anche affrontando accuse penali per un grave incidente in barca del 2019 che aveva causato la morte di una donna.

La morte violenta di moglie e figlio aveva suscitato molto scalpore ma mentre erano in corso le indagini arrivò un altro colpo di scena nell'intricata storia dei Alex Murdaugh. Nel settembre dello stesso anno l'uomo venne ferito da colpi di arma da fuoco in quello che sembrava un agguato. In realtà come stabilito dalla polizia, aveva organizzato tutto lui. Aveva assoldato un uomo perché gli sparasse e il figlio sopravvissuto potesse riscuotere i soldi dell'assicurazione. Una azione che gli è valso un arresto e un altro processo una serie di accuse penali.