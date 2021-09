Si fa sparare per far avere 10 milioni dell’assicurazione al figlio, la misteriosa storia dei Murdaugh L’ultimo colpo di scena che vede come protagonista Alex Murdaugh, capofamiglia di una ricca e affermata dinastia statunitense della Carolina del Sud finita al centro di una vicenda dai contorni tanto tragici quanto misteriosi, iniziata con l’assassinio di moglie e figlio del 53enne e proseguita con il ferimento dell’uomo.

A cura di Antonio Palma

Avrebbe assoldato un sicario professionista per farsi sparare in modo che suo figlio potesse incassare il premio da 10 milioni di dollari dell’assicurazione sulla vita che lui aveva stipulato in favore del ragazzo. È solo l’ultimo colpo di scena che vede come protagonista Alex Murdaugh, capofamiglia di una ricca e affermata dinastia statunitense della Carolina del Sud finta al centro di una vicenda dai contorni tanto tragici quanto misteriosi. L’intricata vicenda fatta di tragedie e scandali era finita alla ribalta della cronaca nazionale in Usa dopo la scoperta dell’efferato omicidio della moglie e dell'altro figlio del signor Murdaugh, trovati senza vita tre mesi fa, vittime di un omicidio dai contorni ancora da accertare.

Era giugno quando la moglie di Murdaugh, la 52enne Margaret, e il 22enne Paul, sono stati trovati assassinati vicino alla loro casa. Al momento della sua morte, Paul stava anche affrontando accuse penali per un grave incidente in barca del 2019 che aveva causato la morte di una donna. Dopo la terribile scoperta, Murdaugh rampollo di una famiglia di legali e procuratori, si era dimesso dall’ufficio legale di cui era partner perché scoperto a rubare fondi. Il suo avvocato aveva affermato che lo aveva fatto principalmente per finanziare una dipendenza da oppiacei.

Il 4 settembre scorso poi Alex Murdaugh è stato raggiunto di striscio da un proiettile mentre sul ciglio della strada ma è rimasto ferito alla testa solo lievemente. In origine, gli avvocati del signor Murdaugh avevano affermato che stava cambiando una gomma quando un aggressore non identificato gli ha sparato. Dopo gli accertamenti investigativi, però la polizia sostiene che l’uomo ha fatto tutto da solo, ha assoldato un uomo perché gli sparasse e il figlio sopravvissuto potesse riscuotere i soldi dell'assicurazione. Il sicario è un ex cliente di Murdaugh, il 61enne di nome Curtis Edward Smith, che ha ammesso il suo coinvolgimento e ora deve affrontare una serie di accuse penali. Accuse di frode assicurativa invece per Murdaugh per il quale è stato emesso un mandato di arresto.