Ha sempre nausea e mal di pancia, i medici gli trovano centinai di oggetti nello stomaco Auricolari, viti, braccialetti e anche un spilla da balia. Sono solo alcuni degli oggetti che i medici di un ospedale del Punjab, in Pakistan, hanno trovato nel corpo di un 40enne.

A cura di Biagio Chiariello

Gli oggetti trovati nello stomaco del paziente

Auricolari, medaglioni, bracciali, viti. È quanto i medici di un ospedale di Moga, nel Punjab, hanno trovato all'interno dello stomaco di un uomo in Pakistan. Il paziente 40enne era stato ricoverato al Medicine Hospital di Moga con febbre alta e fitte allo stomaco dopo aver lamentato nausea per oltre due giorni. Poiché il dolore allo stomaco non si attenuava, i medici hanno deciso di effettuare degli esami approfonditi per determinare la causa. I risultati delle lastre si sono rivelati inquietanti.

La scansione ai raggi X ha infatti mostrato diversi oggetti metallici nello stomaco dell'uomo. Dopo un intervento chirurgico durato tre ore, i medici sono riusciti a rimuovere con successo tutto quanto trovato all'interno. Tra i quasi cento oggetti tirati fuori dal suo stomaco c'erano auricolari, rondelle, dadi e bulloni, fili, braccialetti, medaglioni, bottoni, fermagli per capelli, una targhetta con cerniera, una biglia e una spilla da balia.

Il dottor Ajmer Kalra, direttore dell'ospedale, ha ammesso di non essersi mai trovato di fronte ad un caso simile. Ha spiegato che il paziente soffriva di problemi di stomaco da due anni.

Anche se tutti gli oggetti sono stati rimossi dal suo corpo, le condizioni dell'uomo "non sono stabili", ha detto il medico. Gli oggetti "sono rimasti nel suo stomaco per molto tempo e questo ha causato altri problemi di salute", ha aggiunto Kalra.

Tutti i familiari dell'uomo hanno affermato di essere rimasti sorpresi dai risultati e di non sapere quando e perché avesse ‘consumato' tutti quegli oggetti. Anche i suoi genitori hanno ammesso di non avere alcuna idea di come riuscisse a mangiare gli alimenti; hanno tuttavia rivelato che il figlio sarebbe affetto da problemi mentali.

Hanno spiegato che il figlio aveva lamentato mal di stomaco e problemi di insonnia qualche giorno prima del ricovero in ospedale. Sarebbe stato portato da diversi medici in precedenza, ma nessuno era stato in grado di diagnosticare la causa del suo male.