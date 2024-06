Ha forti mal di testa: “Smettila di usare il cellulare”, ma il 14enne ha un tumore al cervello

video suggerito

A cura di Biagio Chiariello

Le foto del tumore di Oscar

Affetto da un raro tumore al cervello, i medici hanno liquidato il suo male come "un'emicrania" e gli hanno consigliato di smettere di "usare il telefono". Oscar, 14enne inglese di Benfleet nell'Essex, nel 2022 ha iniziato improvvisamente a soffrire di attacchi di panico, forti mal di testa e persino palpitazioni cardiache.

Sua madre Natalie, preoccupata, lo ha portato dal medico di famiglia ma lo specialista ha ipotizzato che i problemi di Oscar potessero essere legati alla "salute mentale" così è stato indirizzato a un consultorio. Nel corso degli otto mesi successivi, ulteriori visite hanno attribuito i suoi sintomi al mal di testa e gli è stato consigliato di sedersi "in una stanza buia".

Solo dopo averlo portato al pronto soccorso, gli esami specialistici ai quali è stato sottoposto hanno rivelato che era stato colpito da un cosiddetto ‘ependimoma‘, un raro cancro che colpisce il cervello e la colonna vertebrale. "Il medico è rimasto senza parole quando gli ho detto che erano passati otto mesi prima che venisse sottoposto ad una risonanza magnetica al cervello", ha raccontato Natalie al Daily Mail. "Secondo loro il tumore avrebbe potuto essere nella sua testa già da due anni…".

Oscar attualmente si sta sottoponendo alla chemioterapia. "Devo essere grata di avere il Servizio Sanitario Nazionale, così come i chirurghi, gli oncologi pediatrici e i radiologi, ma fa male che ci siano voluti otto mesi perché dovrebbero essere loro i professionisti…" ha aggiunto.

La donna ha ricordato anche il periodo durante il quale il figlioletto ha cominciato a manifestare i primi sintomi. Oscar avvertiva palpitazioni cardiache e intorpidimento, e il medico gli chiese "se si sentisse ansioso". E quando, settimane dopo, è stato colto da un attacco di panico salendo le scale, la madre si è sentita dire che il ragazzino soffriva di "problemi mentali".

La signora Fairs ha detto: "Non puoi dirmi, guardando un bambino quando una mamma ti dice che il suo cuore sta pompando fuori dal petto e ha debolezza nel braccio, che si tratta di salute mentale". È stato solo quando in seguito lo ha portato al pronto soccorso del Southend Hospital e "ha detto [ai medici] che stava morendo" che lo staff sanitario ha deciso di fare degli esami specialistici.

Fortunatamente le cure alle quali Oscar si è sottoposto negli ultimi mesi hanno dato ottime risposte. Il tumore a gennaio ha cominciato a ridursi e gli è stato permesso di partecipare a uno studio clinico. "Siamo scoppiati in lacrime, correndo per casa felici e ho chiesto all'oncologo dove ci avrebbe portato tutto questo…". Da allora tuttavia non ci sono stati cambiamenti significativi e il 14enne si sta sottoponendo a radioterapie: "Gli stanno somministrando 54 volt di radiazioni per 30 giorni. Sono ormai trascorse sei settimane e continuiamo a combattere" aggiunge la madre.

La dottoressa Karen Noble, direttrice del reparto di ricerca, politica e innovazione del Brain Tumor Research, ha dichiarato: "C'è una cronica mancanza di terapie e studi clinici disponibili per ragazzi come Oscar. "Non esiste una soluzione valida per tutti quando si tratta di trattare i tumori al cervello e il nostro Centro di Eccellenza a Plymouth sta continuando la ricerca sugli ependimomi e sulla loro complessità". E spiega: "È fondamentale che vengano messi a punto finanziamenti adeguati per la ricerca in modo che genitori come Natalie e Russell [il padre] non si sentano costretti a cercare speranza all'estero dopo aver esaurito ciò che è attualmente disponibile nel Regno Unito".