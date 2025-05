video suggerito

Guerra Ucraina, Zelensky: "Aspetto Putin giovedì in Turchia, questa volta i russi non cerchino scuse"

A cura di Susanna Picone

"Ci aspettiamo un cessate il fuoco a partire da domani, completo e duraturo, che fornisca la base necessaria per la diplomazia. Non ha senso prolungare gli omicidi. E giovedì aspetterò Putin in Turchia. Personalmente. Spero che questa volta i russi non cercheranno scuse per non riuscirci". È il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, a scrivere in serata un messaggio sui suoi canali social rispondendo così all’ultimatum di Trump a Kiev.

Poche ore prima il presidente americano Trump aveva usato il suo social Truth per dire che "Putin non vuole un accordo di cessate il fuoco con l'Ucraina, ma piuttosto vuole incontrarsi giovedì in Turchia per negoziare una possibile fine al bagno di sangue”. E a suo dire l'Ucraina di Zelensky doveva accettare immediatamente.

"Almeno saranno in grado di determinare se un accordo è possibile o meno, e se non lo è, i leader europei e gli Stati Uniti sapranno a che punto è la situazione e potranno procedere di conseguenza! Inizio a dubitare che l'Ucraina raggiungerà un accordo con Putin, troppo impegnato a celebrare la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale, che non avrebbe potuto essere vinta (nemmeno lontanamente!) senza gli Stati Uniti d'America. INCONTRO, ORA!!!”, il messaggio di Trump.

Il presidente ucraino si era già detto disponibile a colloqui diretti con la Russia entro la fine di questa settimana se Mosca sottoscriverà prima un cessate il fuoco incondizionato. Kiev "è pronta a colloqui diretti con Mosca", aveva detto Zelensky, ma "ci aspettiamo che la Russia confermi un cessate il fuoco completo, duraturo e affidabile a partire da domani, 12 maggio".

Il presidente turco Erdogan, dopo un colloquio telefonico con Putin, ha confermato la disponibilità della Turchia a ospitare i colloqui di pace diretti tra le due parti.

In serata anche il presidente francese Emmanuel Macron ha insistito sulla "necessità di un cessate il fuoco" affinché ci sia un incontro diretto Russia-Ucraina in Turchia.