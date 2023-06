Guerra Ucraina-Russia, come sta andando la controffensiva Ucraina: attacchi su quattro direttrici Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e le notizie di domenica 11 giugno: la controffensiva di Kiev avanza lungo quattro direttrici., concentrandosi nei pressi di Bakhmut e nell’oblast di Zaporizhia. Pesanti perdite umani e materiali su entrambi i fronti.

A cura di Antonio Palma

Immagine di repertorio

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Scontri durissimi con pesanti perdite umani e materiali su entrambi i fronti, è il primo dato evidente della controffensiva ucraina per riconquistare i territori occupati dai russi è ora in piena attività. “Ci sono battaglie brutali in corso” ha confermato lo stesso presidente Zelensky nelle scorse ore senza specificare nel dettaglio le operazioni in corso. Secondo diversi analisti, però, sono quattro le direttrici degli attacchi ucraini che si stanno concentrando sia a est, nei pressi di Bakhmut dove avrebbero sfondato la prima linea difensiva di Mosca, sia a sud, nell'oblast di Zaporizhia dove invece i guadagni sarebbero minori.

Ucraini avanzano a nord-ovest e nord-est di Bakhmut

Secondo il think tank indipendente statunitense Study of War, in base ai filmati e notizie dalle due parti, ci sarebbe stati nelle ultime ore importanti avanzamenti ucraini a nord-ovest e nord-est di Bakhmut, la città già teatro dei più feroci combattimenti nei mesi scorsi e conquistata il 20 maggio dai mercenari di Wagner che l’hanno poi lasciata alle truppe regolari russe.

Nell'oblast di Zaporizhia le truppe di Kiev invece avrebbero ottenuto piccoli guadagni di terreno durante i contrattacchi a sud-ovest e sud-est di Orikhiv. Secondo un alto portavoce delle forze armate, il colonnello Serhiy Cherevaty, le truppe di Kiev sarebbero avanzate per oltre un chilometro e mezzo tra le linee russe in aree non specificate sul fronte di Bakhmut. Stessa tesi ribadita anche dagli 007 inglesi secondo i quali le truppe scelte ucraine avrebbero sfondato le prime linee di difesa russe nella zona.

Leggi anche Denti di drago e fosse anticarro: come i russi stanno cercando di rallentare la controffensiva ucraina

Mosca: "Respinti attacchi dei gruppi d’assalto ucraini"

Le forze armate russe invece da loro canto affermano di aver respinto con successo gli attacchi dei gruppi d’assalto dell’esercito ucraino in direzione Soledar-Artemovsk, un’altra direttrice di attacco sempre nei pressi di Bakhmut. Secondo Mosca, l’aviazione russa inoltre avrebbe anche colpito le roccaforti nemiche nel Luhansk.

Sempre fonti russe hanno riferito di attività ucraine nell'oblast di Luhansk, vicino a Bilohorivka, mentre il ministero della Difesa russo ha affermato che le truppe ucraine hanno condotto attacchi nell'area di confine tra gli oblast di Donetsk-e Zaporizhia, in particolare nell'area di Velyka Novosilka. “Le perdite totali delle forze ucraine nelle aree di Zaporizhzhya e in quella del Donetsk in un giorno ammontano a 300 soldati, 9 carri armati, inclusi 4 Leopard, e 11 veicoli da combattimento per la fanteria, inclusi 5 Bradley americani” ha affermato il portavoce del ministero della Difesa russo Igor Konashenkov.

Treno merci deragliato a Belgorod

Intanto nella regione russa di Belgorod, al confine con l’Ucraina, un treno merci è deragliato vicino a una stazione ferroviaria nel distretto municipale di Alexeyevsky, interrompendo i collegamenti ferroviari. Lo ha annunciato il governatore della regione Vyacheslav Gladkov, secondo quanto riporta la Tass. “Di notte si è verificata un’emergenza nel distretto di Alekseevsky. 15 vagoni ferroviari sono deragliati. Erano treni vuoti”, ha scritto sul canale Telegram. Gladkov.

Gli approfondimenti sul conflitto russo-ucraino