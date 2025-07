Guerra Ucraina, Mosca attacca: droni e missili su Kiev e Odessa, almeno una vittima

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Si conta almeno una vittima – si tratterebbe di una donna – e altre tre persone sono rimaste ferite la notte scorsa in seguito a un massiccio attacco delle Russia in Ucraina. Almeno una ventina i droni su Odessa, nell'Ucraina meridionale, secondo quanto hanno reso noto il sindaco della città, Gennady Trukhanov, e il capo dell'amministrazione militare regionale, Oleg Kiper.

Secondo quanto riporta Ukrainska Pravda, nell’attacco della notte scorsa sono stati danneggiati alcuni condomini e uno sarebbe andato a fuoco. Cinque persone sono state tratte in salvo da alcuni appartamenti in fiamme. "La Russia ha attaccato Odessa. Una persona è morta. A causa dell'attacco un incendio è scoppiato tra il sesto e il nono piano di un edificio residenziale a nove piani", si legge in una nota del Servizio statale di emergenza ucraino.

Droni e missili sono caduti sulla città di Pavlograd, nella regione di Dnipropetrovsk. "Una notte e una mattina infernali per Pavlograd. L'attacco più massiccio alla città. Esplosione dopo esplosione", ha commentato il capo dell'amministrazione militare locale, Sergiy Lysak.

"La notte scorsa i nostri soldati di diverse unità hanno respinto un altro attacco russo. Più di 300 droni d'attacco e oltre 30 missili di vario tipo sono stati usati contro le nostre città. Ora gli obiettivi vengono distrutti: ci sono ancora droni in volo”, è quanto scrive sui social il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Secondo il leader di Kiev, nell’attacco russo della notte scorsa sono state colpite 10 regioni.

I raid hanno provocato danni "nelle regioni di Donetsk, Kirovohrad, Dnipro, Sumska, Kherson, Volynska, Zaporizhzhia, Mykolaivska, Odessa, Zhytomirska", ha spiegato. A Sumy sarebbe stata colpita una infrastruttura critica e migliaia di persone sarebbero rimaste senza corrente. "La produzione congiunta di armi, gli investimenti nella produzione di droni in Ucraina, in particolare droni intercettori, la fornitura di sistemi di difesa aerea e di missili, nonché la loro produzione qui, in Ucraina, salvano vite e sono necessari ora”, ha concluso il presidente ucraino.