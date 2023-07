Guerra Ucraina, esplosioni a Odessa e droni russi su Kiev prima del vertice Nato Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e le notizie dell’11 luglio: a poche ore dall’inizio del vertice Nato, droni russi su Kiev ed esplosioni a Odessa, con l’allerta antiaerea scattata in diverse regioni.

A cura di Susanna Picone

Nel giorno in cui a Vilnius inizia il vertice Nato, dove si discuterà della guerra e di Kiev, in Ucraina il conflitto continua e per il Paese di Zelensky è stata un’altra notte di allarme ed esplosioni. Diverse esplosioni sono state udite nelle prime ore della notte nella città meridionale di Odessa, secondo quanto riportano i media locali. Nelle scorse ore Kiev – che da giorni annuncia progressi nel recupero dei territori grazie alla controffensiva lanciata a giugno – ha reso noto che a Bakhmut "il nemico è intrappolato”.

Russia lancia un attacco aereo notturno su Kiev

L'allerta antiaerea è scattata nella notte anche nelle regioni di Kirovohrad, Mykolaiv, Poltava e Cherkasy. E truppe russe hanno nuovamente lanciato droni di fabbricazione iraniana Shahed contro Kiev. Lo dice l'amministrazione militare della capitale ucraina aggiungendo che le unità di difesa aerea hanno distrutto tutti i bersagli nemici. "I droni di fabbricazione iraniana sono stati lanciati da sud, molto probabilmente dal territorio russo di Krasnodar. Tutti i bersagli aerei che volavano verso Kiev sono stati distrutti dalle nostre forze e mezzi di difesa aerea”, così il capo dell'amministrazione militare della città Serhii Popko. L’attacco, che appunto si registra poche ore prima dell'avvio del vertice Nato, è il secondo del mese di luglio contro la capitale ucraina.

Zelensky a vertice Nato a Vilnius: domani incontrerà Biden

L'adesione dell'Ucraina alla Nato è il nodo sul tavolo dei leader al vertice Nato di Vilnius che si apre ufficialmente oggi. Nonostante le pressioni di Kiev sarà la linea della prudenza, dettata da Washington, a prevalere. Nel suo discorso della sera il presidente Zelensky – che domani incontrerà Biden – ha detto che però di fatto l’Ucraina fa già parte della Nato. "Le nostre armi sono le armi dell'Alleanza. I nostri valori sono ciò in cui crede l’Alleanza", ha detto il leader ucraino, secondo cui il vertice della Nato "potrebbe essere esattamente ciò di cui il nostro Paese, l'intera Alleanza e la sicurezza globale hanno bisogno". L'ingresso dell'Ucraina nella Nato – ha fatto sapere invece il Cremlino che nel frattempo ha confermato l’incontro tra Putin e Prigozhin – "avrebbe conseguenze molto, molto negative" e richiederebbe alla Russia una reazione "ferma".

