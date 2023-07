Video di

Guerra Ucraina, combattimenti si intensificano a Sud. Missile su palazzo a Dnipro: i feriti sono 9 Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e le notizie di sabato 29 luglio: sono 9 i feriti del raid russo di ieri sul condominio a Dnipro. Secondo il Ministero della Difesa britannico, si intensificano i combattimenti a Sud, mentre la città russa di Taganrog ha proclamato lo stato di emergenza dopo la caduta di un missile di Kiev.

A cura di Ida Artiaco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono 9 i feriti del raid russo che ieri ha colpito la città ucraina di Dnipro. Un missile è stato segnalato su un edificio residenziali a più piani, che comunque era vuoto. Non ci sono morti.

Secondo il sindaco della città, Borys Filatov, l'obiettivo dell'attacco missilistico russo era un edificio della Direzione dei servizi segreti nella regione di Dnipropetrovsk. I video postati sui social media hanno mostrato i piani superiori del condominio in rovina.

Zelensky: "Faremo di tutto per punire Mosca"

“Dnipro. Venerdì sera. Sono stati colpiti un grattacielo e l'edificio del Servizio di sicurezza dell'Ucraina. Ancora il terrore dei missili russi" ha scritto su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky commentando l'attacco russo su Dnipro.

Leggi anche Dove si combatterà la battaglia decisiva per la controffensiva ucraina

Il presidente ucraino ha promesso che farà "di tutto per punire la Russia per l'aggressione e il terrore contro il nostro popolo, questi bastardi ne risponderanno e faremo di tutto per ottenere giustizia". Zelensky ha riferito che nella zona dell'attacco, di cui ha anche postato il video, è stato avviato "immediatamente" il dialogo con le autorità locali, e che "tutti i servizi necessari sono sul posto" per rispondere e aiutare "velocemente le persone".

Stato d'emergenza nella russa Taganrog dopo missile di Kiev

Intanto, è stato decretato lo stato d'emergenza nell'area dell'esplosione di un missile ucraino a Taganrog, la città russa situata a una cinquantina di chilometri a Est del confine con l'Ucraina.

Il missile è stato intercettato, ma i suoi detriti sono caduti sul territorio della città, come ha riferito il ministero della Difesa russo, vicino a un museo d'arte e a un affollato caffè, creando un grande cratere e scatenando scene di panico; secondo fonti locali ci sono stati una ventina di persone ferite ma non morti.

Tra Mosca e Kiev non sono mancate le accuse reciproche. Il ministero della Difesa russo ha accusato l'Ucraina di aver effettuato un "attacco terroristico" sulla città, che si trova sulle rive del Mar d'Azov, con un missile S-200. Oleksiy Danilov, segretario ucraino per il Consiglio di sicurezza e difesa nazionale, ha invece accusato i sistemi di difesa aerea russi per l'esplosione. Successivamente il Ministero della Difesa russo ha riferito di un secondo missile abbattuto sulla regione di Rostov.

"Si intensificano i combattimenti in due settori nel Sud dell’Ucraina"

Nelle ultime 48 ore, inoltre, si sono intensificati i combattimenti in due settori dell'Ucraina meridionale. È quanto scrive il ministero della Difesa britannico nel suo aggiornamento quotidiano di intelligence. A sud di Orikhiv (Zaporizhzhia), i combattimenti si sono concentrati vicino al villaggio di Robotyne, nell'area di responsabilità della 58/a Armata Combinata russa, si legge nel rapporto pubblicato su Twitter.

Ottanta chilometri più a est, le forze ucraine hanno sconfitto elementi del 247/o Reggimento d'assalto aereo delle forze aviotrasportate russe (Vdv) per catturare il villaggio di Staromaiorske (Donetsk).

Gli approfondimenti sul conflitto russo-ucraino