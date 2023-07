Ucraina, missile colpisce palazzo a Dnipro. Zelensky: “Faremo di tutto per punire Mosca” “Faremo di tutto per la giustizia”, così Zelensky commentando il raid russo di stasera su Dnipro. Nell’attacco, secondo il presidente, sono stati colpiti un condominio e una sede dell’Sbu, i servizi segreti ucraini.

A cura di Susanna Picone

Almeno tre persone sono rimaste ferite in un attacco nella città di Dnipro, nell'Ucraina centro-orientale, che ha colpito un edificio residenziale. Lo ha reso noto il ministro dell'Interno ucraino. Il raid, secondo Kiev, ha colpito "un edificio a più piani”, i soccorritori sono intervenuti sul posto.

"Dnipro. Venerdì sera. Sono stati colpiti un grattacielo e l'edificio del Servizio di sicurezza dell'Ucraina. Ancora il terrore dei missili russi" ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky commentando l'attacco su Dnipro. Il presidente ha promesso che farà "di tutto per punire la Russia per l'aggressione e il terrore contro il nostro popolo", "questi bastardi ne risponderanno" e "faremo di tutto per ottenere giustizia".

Ha inoltre riferito che nella zona dell'attacco, di cui ha anche postato il video sui social, è stato avviato "immediatamente" il dialogo con le autorità locali, e che "tutti i servizi necessari sono sul posto" per rispondere e aiutare "velocemente le persone".

È intervenuto dopo l’attacco anche il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba: "A Dnipro, un missile russo ha colpito un edificio residenziale a più piani. Questo è il vero volto della Russia: uno stato terrorista che continua a fare la guerra contro i civili disarmati. Ci sarà giustizia per questo e altri crimini di guerra russi. Tutti i responsabili ne dovranno rispondere".

I video diffusi sui social mostrano diversi piani dell’edificio colpito distrutti. L’attacco su Dnipro arriva poche ore dopo una esplosione che ha provocato diversi feriti a Taganrog, una città portuale della Russia meridionale, nella regione di Rostov, al confine con l’Ucraina. Secondo Mosca, si è trattato di un attacco di Kiev con missile modificato.