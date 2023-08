Guerra in Ucraina, Russia bombarda Dnipropetrovsk. Erdogan pronto a chiedere cessate il fuoco Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e le notizie di lunedì 7 agosto: bombardata Dnipropetrovsk nella notte, Erdogan torna a trattare per un cessate il fuoco tra Kiev e la Russia. “Il presidente turco è l’unico leader mondiale che gode della “sincera fiducia” di Putin e Zelensky”.

A cura di Gabriella Mazzeo

Nella notte tra domenica e lunedì 7 agosto, i russi hanno bombardato due distretti della regione di Dnipropetrovsk, in Ucraina. Secondo i media locali, a colpire la zona sarebbe stato un missile nemico che ha devastato anche il distretto di Synelnyky.

Su Telegram, il capo dell’amministrazione militare regionale Serhii Lysak ha scritto che il missile russo ha colpito il distretto durante la notte, causando un incendio poi spento dai servizi di emergenza ucraini. Non sono state segnalate vittime.

Bombardato nelle prime ore della mattinata anche nel distretto di Myrivska, a Nikopol. Il distretto è stato preso di mira dall'artiglieria pesante dell'esercito russo, ma secondo quanto reso noto non sarebbero state registrate vittime.

Resta particolarmente caldo anche il fronte di Zaporizhzhia, dove è morto l'ex parlamentare ucraino Serhiy Slabenko. Ad annunciare la scomparsa del politico, il governo di Kiev citato dai media locali. Slabenko ha prestato servizio nella Verkhovna Rada dal 2002 al 2006 e durante il mandato ha lavorato come vicepresidente della camera di attestazione della commissione disciplinare e di qualificazione degli avvocati di Volinia. Dal 2015 fino al 2020 è stato deputato al consiglio regionale dello stesso oblast. Il parlamentare è stato ucciso il 4 agosto, alla vigilia dei suoi 58 anni. Il corpo sarà riportato a casa oggi per essere riconosciuto dalla moglie e dai due figli. La Verkhovna Rada ha espresso le proprie condoglianze alla sua famiglia.

Nel frattempo, la comunità internazionale continua a lavorare per mettere sul tavolo delle trattative tra Russia e Ucraina un cessate il fuoco che per ora non ha trovato spazio. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, durante i colloqui con Vladimir Putin previsti per oggi , intende proporre la ripresa delle trattative di pace sull'Ucraina per "raggiungere un cessate il fuoco anticipato": lo ha detto all'agenzia di stampa statale russa Ria Novosti una fonte dell'amministrazione di Ankara.

"Erdogan offrirà la sua mediazione ribadendo la tesi che non ci saranno vincitori nella guerra e vinti nel processo di pace", ha detto la fonte, definendo il presidente turco "l'unico leader mondiale" che gode della "sincera fiducia" di Putin e Zelensky".