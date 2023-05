Guerra in Ucraina, Parigi promette più carri armati a Kiev: “Sostegno continuerà ad aumentare” Parigi ha ribadito di voler fornire sostegno politico, militare ed economico all’Ucraina “fino a quando ci sarà bisogno”. Dopo l’incontro con Zelensky, Macron ha annunciato di essere pronto a inviare all’ucraina più carri armati.

A cura di Gabriella Mazzeo

Volodymyr Zelensky è tornato a Kiev dalla Francia con la promessa di ricevere più aiuti militari, compresi i carri armati leggeri di Parigi. L'accordo è emerso al termine dell'incontro di ieri sera all'Eliseo con Emmanuel Macron.

I due leader hanno chiacchierato per circa tre ore e l'incontro è stato tenuto segreto fino a poco prima dell'arrivo del presidente ucraino a Parigi con un jet del governo francese proveniente dalla Germania. Zelensky è reduce da una serie di visite a Paesi europei quali Germania, Francia e Italia, dove ha incontrato la premier Giorgia Meloni e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

In una nota la Francia ha ribadito il sostegno all'indipendenza, sovranità e integrità territoriale dell'Ucraina definendolo "incrollabile", promettendo poi aiuti politici, economici, umanitari e militari con carri armati leggeri, addestramento ai soldati e veicoli blindati.

"Per far fronte all'aggressione russa, Parigi continuerà a fornire il suo supporto finché sarà necessario. Nelle prossime settimane addestreremo ed equipaggeremo diversi battaglioni di Kiev – ha fatto sapere su Twitter il leader francese Macron -. Per aiutare a proteggere la popolazione, ci stiamo concentrando sulle capacità di difesa aerea ucraine. Per aiutare Kiev a perseguire i crimini di guerra, abbiamo inviato sul campo due laboratori mobili di Dna. Continueremo ad essere d'aiuto e la nostra assistenza continuerà a crescere perché non deve esserci impunità".

Il presidente francese ha sottolineato di essere pronto, insieme all'Europa, ad aiutare l'Ucraina a perseguire la leadership politica coinvolta nei crimini di guerra. "Stiamo lavorando a un tribunale ad hoc – ha ribadito -. E il nuovo Centro internazionale per il perseguimento del crimine di aggressione contro l'Ucraina deve essere avviato al più presto".

Macron è poi tornato sui necessari tentativi per una mediazione di pace. "Dobbiamo mobilitare la comunità internazionale e garantire la più ampia partecipazione possibile a un vertice mondiale per la pace nei prossimi mesi. La Francia resta fortemente impegnata per l'indipendenza, sovranità e integrità territoriale di Kiev nei confini internazionalmente riconosciuti".

Nonostante i viaggi all'estero di Zelensky e il sostegno militare e politico ottenuto dagli alleati occidentali, l'Ucraina non riceverà alcun invito formale per l'adesione alla Nato al prossimo vertice dell'11 e 12 luglio. Lo fa sapere il Washington Post, che citando alcune fonti all'interno dell'alleanza ha sottolineato che fra i Paesi membri vi è un accordo comune sul non invitare formalmente Kiev all'adesione.

Per il momento, le trattative sui prossimi passi della Nato sono ancora aperte: i paesi dell'Europa orientale premono per l'entrata concreta nell'Alleanza, mentre gli Stati Uniti e alcuni paesi dell'Europa Occidentale premono per decisioni più moderate e contenute. Le trattative si sono intensificate nelle ultime settimane in vista del vertice.

La guerra nel frattempo prosegue, con attacchi al fronte sempre più intensi e frequenti. Almeno 46 scontri, secondo Kiev, con combattimenti particolarmente cruenti a Bakhmut e Maryinka, centro delle ostilità. "Nelle direzioni Volyn e Poliske, la situazione operativa non è cambiata in modo significativo" ha fatto sapere nel report mattutino lo Stato maggiore delle forze armate ucraine. Nuove vittime anche nella regione di Donetsk, dove 7 residenti sono rimasti feriti nella giornata di ieri.

A dirlo è Pavlo Kyrylenko, capo dell'amministrazione militare regionale di Donetsk, che lo scrive in in un post su Telegram citato da Ukrinform. "Il 14 maggio, i russi hanno ferito sette residenti della regione di Donetsk: tre a Kostiantynivka, tre a Kurakhove e uno a Druzhkivka. Attualmente è impossibile stabilire il numero esatto delle vittime a Mariupol e Volnovakha".