Zelensky accolto da Macron a Parigi: “A ogni visita cresce la pressione sulla Russia” Dopo l’Italia e la Germania, questa sera il presidente ucraino Zelensky è a Parigi. Cena di lavoro all’Eliseo con Macron per discutere le “urgenti necessità dell’Ucraina”.

A cura di Susanna Picone

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato accolto in serata all'Eliseo dal capo dello Stato francese Emmanuel Macron. In aeroporto Zelensky ha trovato la premier Élisabeth Borne e il ministro degli Esteri Catherine Colonna, poi il leader di Kiev è arrivato all'Eliseo per una cena di lavoro con Macron, durante cui saranno discusse le "urgenti necessità dell'Ucraina".

Zelensky in visita in Francia

"Parigi. Ad ogni visita, le capacità difensive e offensive dell'Ucraina si espandono. I legami con l'Europa si rafforzano e cresce la pressione sulla Russia. Avrò un incontro con il mio amico Emmanuel e parleremo dei punti più importanti delle relazioni bilaterali”, ha scritto su Twitter Volodymyr Zelensky prima di incontrare il presidente francese.

Il presidente ucraino è arrivato in Francia dalla Germania, dove oggi ha ritirato il premio Carlo Magno, mentre ieri è stato a Roma dove ha incontrato Meloni e Mattarella e in Vaticano da papa Francesco.

Quella di questa sera è la seconda visita di Zelensky a Parigi dall'inizio dell'offensiva russa nel suo Paese. Macron lo aveva già ricevuto all'Eliseo l'8 febbraio, insieme al cancelliere tedesco Olaf Scholz.

A Berlino oggi il leader ucraino ha dichiarato di credere fermamente nella vittoria, sostenendo che "la sconfitta irreversibile dell'aggressore sia possibile entro l'anno". Attualmente la Germania, che ha annunciato un ulteriore pacchetto da 2,7 miliardi di aiuti militari, è il secondo sostenitore dopo gli Stati Uniti.

"Lavoriamo a formare una coalizione dei caccia e chiederò anche alla Germania di farne parte", ha annunciato il presidente ucraino spiegando che anche a questo scopo serve il tour europeo che lo ha portato a Roma e stasera a Parigi.