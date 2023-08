Guerra in Ucraina, Kiev abbatte 15 droni russi. Lavrov: “No guerra nucleare, arma atomica è deterrente” Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e le notizie del 19 agosto 2023. Kiev annuncia di aver abbattuto 15 droni russi nella notte, la controffensiva ucraina starebbe avanzando a sud. Lavrov dice che le armi atomiche sono l’unico deterrente a disposizione di Mosca.

A cura di Annalisa Girardi

Prosegue la controffensiva ucraina, che continua ad avanzare a Sud. Secondo l'intelligence statunitense, però, i militari di Kiev non riusciranno a raggiungere Melitopol, una città chiave nella regione sud-est del Paese. Intanto l'aviazione ucraina annuncia di aver abbattuto 15 droni russi nella notte nella regione di Kursk. Dal Cremlino, il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov afferma che una guerra nucleare è inaccettabile, ma che le armi atomiche sono l'unico deterrente a disposizione di Mosca.

Come sta andando la controffensiva ucraina

Questa notte, secondo quanto riporta l'aviazione ucraina, 17 droni russi Shahed di fabbricazione iraniana sono stati impiegati in un assalto aereo nella regione di Kursk. Kiev ne ha abbattuti 15. "Ci hanno attaccato da Nord. Le difese antiaeree sono state attivate nelle regioni settentrionali e centrali, nonché nelle regioni occidentali. 15 droni nemici sono stati distrutti dalle forze e dai mezzi dell'aeronautica in collaborazione con i sistemi di difesa aerea di altri componenti delle forze dell'Ucraina", hanno scritto le forze ucraine su Telegram.

Secondo l'intelligence britannica la controffensiva ucraina procede, ma "nell'ultima settimana, la maggior parte della linea del fronte è rimasta statica". A Sud, comunque, "le forze ucraine hanno continuato la loro avanzata lungo il corso del fiume Mokri Yaly, conquistando il villaggio di Urozhaine di fronte alla dura resistenza russa", mentre a Nord "le forze russe hanno continuato a tentare attacchi nell'area di Kupiansk, ma non hanno ottenuto progressi significativi".

Lavrov dice che le armi atomiche sono l'unico deterrente a disposizione di Mosca

Intanto il ministro degli Esteri russo torna a parlare delle armi nucleari, affermando che siano "un deterrente" rispetto alla "minaccia alla sicurezza di Mosca posta dall'Occidente". In un'intervista a International Panorama, il ministro russo ha aggiunto: "Nel contesto del conflitto ucraino il grande pericolo è che, a causa di un'escalation, gli Stati Uniti e i paesi della Nato rischino di creare una situazione di scontro armato diretto di potenze nucleari. Riteniamo che un tale sviluppo debba e possa essere prevenuto. Il nostro Paese è pienamente impegnato nel principio dell'inammissibilità della guerra nucleare e ritiene che non possano esserci vincitori in una simile guerra".