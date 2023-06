Guerra in Ucraina, allarme aereo in 13 regioni. Russia: “Colpito ponte che collega Chonhar e Crimea”

Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e le notizie del 22 giugno: allarme aereo in 13 regioni, esplosioni a Kharkiv e Kryvyi Rih mentre per Zelensky la controffensiva procede a rilento. La Russia accusa Kiev: “Colpito un ponte tra la Crimea e l’Ucraina”.