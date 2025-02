video suggerito

Guasto al motore durante il decollo, evacuato volo Houston-New York: la scena ripresa da una passeggera Un aereo della United Airlines diretto da Houtson a New York è stato evacuato dopo che uno dei due motori del velivolo ha avuto un guasto durante il decollo. L’incidente è avvenuto intorno alle 8.30 del mattino (ora locale). In un video diffuso sui social si vedono fumo e fiamme uscire dalla parte inferiore di un’ala. Indaga la Federal Aviation Administration. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

Alcuni fotogramma del video ripreso da una passeggera.

Un aereo della United Airlines diretto da Houtson a New York è stato evacuato dopo che uno dei due motori del velivolo ha avuto un guasto durante il decollo. Lo ha riferito la Federal Aviation Administration (FAA).

Il volo interno 1382, un Airbus A319, ha interrotto il decollo dall'aeroporto intercontinentale George Bush (IAH) di Houston, in Texas (era diretto a LaGuardia, New York), a causa di un "problema segnalato al motore" poco dopo le 8.30 (ora locale, ndr) del mattino di oggi, domenica 2 febbraio, ha fatto sapere la FAA in una nota.

Il Dipartimento dei Vigili del fuoco di Houston ha riferito in un comunicato di essersi subito recato sul posto e di aver prestato assistenza durante l'evacuazione dei passeggeri e dell'equipaggio dall'aereo. Stando a quanto si apprende, non sono stati segnalati feriti.

Sui social è stato diffuso un video ripreso da una passeggera, in cui si vedono i presenti molto agitati a seguito dell'accaduto. Il filmato mostra fumo e fiamme uscire dalla parte inferiore di una delle ali dell'aereo durante il decollo del mezzo.

Nelle immagini si sente anche un assistente di volo chiedere ai passeggeri di rimanere ai loro posti e uno dei presenti rispondere: "No, è in fiamme!".

A bordo dell'aeroplano c'erano 104 passeggeri, insieme a cinque membri dell'equipaggio, secondo quanto riportano i quotidiani esteri. Tutti sono stati evacuati sulla pista utilizzando scivoli e scale e sono stati ricollocati su un volo pomeridiano, ha fatto sapere un portavoce della United Airlines alla Cnn in una dichiarazione.

A quanto si apprende, il volo su cui sono stati spostati i passeggeri è ripartito poche ore dopo sempre da Houston intorno alle 12.30. La Federal Aviation Administration ha aperto un'indagine sull'incidente avvenuto questa mattina. Le circostanze che hanno portato all'incendio non sono state rese note.