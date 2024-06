video suggerito

Gravissimo incidente alla corrida a Madrid, in terapia intensiva Isaac Fonseca colpito in pieno da un toro Il torero Isaac Fonseca è stato ricoverato in terapia intensiva con gravi lesioni dopo essere stato colpito da un toro durante la corrida di Madrid. Ferito anche il torero Francis José Espada. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

272 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il torero Isaac Fonseca, screen da OneToroTv

Durante la corrida alla Feria de San Isidro di Madrid si è verificato un grave incidente sotto gli occhi del pubblico. Isaac Fonseca, uno dei toreri partecipanti, è stato gravemente ferito da un toro appartenente all'allevamento di Torrestrella. L'animale è noto per la sua indole "complicata", anche se l'usanza è fonte di grande stress per i tori e li rende particolarmente aggressivi. Secondo molti attivisti animalisti, questi eventi sfociano nel vero e proprio maltrattamento della specie.

Screen da un video di OneToroTv su X

Durante la corrida, uno degli animali dell'allevamento di Torrestrella ha ferito il torero Fonseca durante l'esibizione: l'uomo è stato colpito mentre compiva alcune manovre e nonostante i suoi tentativi di mantenere il controllo dell'esibizione, l'animale ha avuto la meglio con un'improvvisa esplosione di forza.

L'animale avrebbe ferito gravemente il torero che poi è stato condotto in ospedale con lesioni particolarmente serie che gli sono valse il ricovero in terapia intensiva. Le immagini dell'incidente hanno fatto in breve tempo il giro del web, mostrando subito la gravità della situazione. Per diverso tempo, infatti, il torero ha lottato per rimanere cosciente mentre i soccorritori cercavano di offrirgli le prime cure. Anche il torero Francis José Espada è rimasto ferito durante un'esibizione, anche se le lesioni da lui riportate erano meno gravi.

Il torero è attualmente ricoverato in terapia intensiva e non sono state rese note le informazioni sul suo bollettino medico. Stando alle ultime notizie fornite anche dai media locali, le sue condizioni di salute sembrerebbero ancora gravi. Isaac Fonseca è stato affidato prima alle cure dei medici di primo soccorso e poi ai medici specializzati che si occuperanno di evitare conseguenze più gravi dovute alle emorragie.