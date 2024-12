video suggerito

Grave incidente in Norvegia, bus precipita in un lago con 60-70 persone a bordo: ci sono morti

A cura di Gabriella Mazzeo

Un autobus con a bordo circa 70 persone è finito in acqua in seguito a un grave incidente stradale avvenuto in Norvegia sulla E10, nel comune di Hadesl. Più precisamente, il sinistro stradale sarebbe avvenuto per cause ancora da accertare presso il lago Åsvatnet, che sfocia in mare.

Secondo quanto riportano i quotidiani locali, la polizia avrebbe parlato anche di tre morti accertati in seguito allo schianto. A bordo del bus vi erano tra i 60 e i 70 passeggeri, molti dei quali sarebbero rimasti feriti. I sopravvissuti sarebbero stati già recuperati da squadre di soccorritori provenienti da tutta la zona nord della Norvegia.

Le prime notizie dai canali norvegesi parlano di molti stranieri tra le vittime a bordo dell'autobus di linea finito nel lago. Secondo il quotidiano Politiet, le condizioni meteo erano avverse al momento dell'incidente con nevicate e raffiche di vento.

Sul bus viaggiavano passeggeri di almeno 8 nazionalità diverse secondo quanto riferito dal capo della polizia del distretto di Nordland, Bent Are Eilertsen, precisando che il lavoro di identificazione non è semplice. I feriti gravi sarebbero circa 4.

Secondo quanto ricostruito finora, il bus sarebbe uscito fuori strada per motivi non chiari finendo nel lago Åsvatnet. Stando alle prime informazioni, il bus sarebbe finito fuori strada a causa del maltempo. Il bus coinvolto nell'incidente sarebbe di proprietà della compagnia Boreal. L'incidente si è verificato intorno alle 13.45 di oggi.

Il bus nel lago, foto da Twitter

Le operazioni di salvataggio sono ancora in corso e gli ospedali della zona sono stati allertati per la gestione del disastro. Sul luogo dell'incidente sono stati richiesti rinforzi per i soccorsi con ambulanze, elicotteri e aerei per il trasporto dei feriti.

L'E10 è stata chiusa per permettere le operazioni di salvataggio. Alcuni superstiti sono stati trasportati in una scuola vicina al luogo dello schianto.