Gli ultimi istanti dei due pensionati in vacanza ai Caraibi: "uccisi" sulla loro barca da tre evasi Ralph Hendry e sua moglie Kathy Brandel, pensionati americani, sono scomparsi dopo che il loro catamarano è stato preso da alcuni detenuti in fuga nei pressi dell'isola caraibica di Granada. Sulla barca sono state trovate "copiose quantità di sangue" hanno ammesso gli agenti della Royal Grenada Police Force: "Riteniamo siano stati uccisi".

A cura di Biagio Chiariello

Ralph Hendry e sua moglie, Kathy Brandel, entrambi dello Stato USA della Virginia, sono scomparsi da almeno cinque giorni. Come hanno confermato anche i loro parenti, la coppia di pensionati stava navigando nei pressi dell'isola caraibica di Granada quando alcuni detenuti in fuga da un carcere locale hanno sequestrato il loro catamarano.

"Copiose quantità di sangue" sono state trovate nella loro camera da letto a bordo della nave. I principali sospettati sono Trevon Robertson, Ron Mitchell e Atiba Stanislaus. I tre erano trattenuti presso la stazione di polizia di South Saint George sull'isola quando sono fuggiti e si ritiene che abbiano ucciso la coppia prima di recarsi a St. Vincent.

Kathy e Ralph, entrambi di circa sessant'anni, vivono a bordo della nave chiamata "Simplicity" e si stavano godendo un "viaggio irripetibile che avevano pianificato per 12 anni", come ha raccontato la sorella dell'uomo, Suellen.

Questa era tutta la loro vita, non possedevano un'altra casa, non possedevano auto, possedevano solo Simplicity".

"Sono andati in città per mangiare un boccone e poi tornare indietro domenica", ha detto all'emittente USA WPTV. "In qualche modo, in questa piccola cittadina, Ralph ha incrociato per strada di questi tre uomini, cosa sia successo dopo, non possiamo saperlo" ha aggiunto la donna.

"Ralph e Kathy sono le persone più gentili del mondo intero, e non riesco proprio a capire come una tragedia come questa possa essere accaduto a persone gentili e buone come loro", ha detto ancora Suellen. "Sembra inventato e non riesco proprio a capire perché qualcuno dovrebbe farlo? Perché non prendere solo la barca?" si chiede la donna.

Hendry e Brandel sono stati visti l'ultima volta il 18 febbraio e "si ritiene che siano stati uccisi" il giorno successivo vicino alle rive della spiaggia di Grand Anse, a Grenada, ha confermato la Royal Grenada Police Force, senza rilasciare ulteriori dettagli.

Giovedì 22 febbraio la polizia locale ha pubblicato un comunicato in cui conferma che i tre fuggitivi erano stati catturati.

La coppia faceva parte dell'associazione Salty Dawg Sailing. "È un evento davvero sconvolgente e i dettagli non sono ancora confermati dalle autorità, ma sembra essere un evento tragico", ha dichiarato in una nota Bob Osborn, presidente dell'associazione. "In tutti gli anni trascorsi in crociera ai Caraibi, non ho mai sentito nulla del genere…" ha ammesso