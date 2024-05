video suggerito

Gli tolgono cellulare e pc, 16enne uccide genitori e sorella in Brasile poi va in palestra: "Rifarei tutto" Un ragazzo di 16 anni è stato arrestato in Brasile per aver ucciso a colpi di arma da fuoco i genitori e la sorella adottivi: dopo una lite aveva deciso di privarlo di telefono e pc per punizione. Indagini in corso.

A cura di Ida Artiaco

Isac Tavares dos Santos e la moglie.

Follia in Brasile, dove un ragazzo di 16 anni è stato arrestato per aver ucciso i genitori e la sorella adottivi a San Paolo. Poi, ha confessato di aver pranzato e di essere andato in palestra. "Rifarei tutto", ha poi dichiarato agli agenti che lo hanno fermato, senza mostrare alcun rimpianto. Ma facciamo un passo indietro.

Il delitto si è consumato nei giorni scorsi: l'adolescente ha spiegato di essersi arrabbiato con i suoi familiari per essere stato privato del cellulare e del computer. È stato lo stesso 16enne poi ad allertare i soccorsi domenica, confessando di aver ucciso i genitori, il papà Isac Tavares dos Santos, 57 anni, la madre, Solange Aparecida Gomes, 50 anni, e la sorella coetanea, due giorni prima, venerdì 17 maggio. Avrebbe usato per compiere il pluriomicidio la pistola calibro 9 del padre, una guardia municipale.

Secondo il rapporto degli inquirenti, l'assassino avrebbe affermato di avere un pessimo rapporto con i genitori adottivi. Questi ultimi lo avrebbero chiamato nullafacente durante una lite e gli avrebbero sottratto per punizione telefonino e pc, impedendogli di tenere una presentazione a scuola. Prima avrebbe ucciso il padre colpendolo alla nuca mentre era in cucina, poi la sorella al piano superiore dell'abitazione, colpendola al volto, e infine la madre, freddata dopo essere rientrata a casa da lavoro.

Dopo aver commesso il delitto, il giovane è entrato in cucina, ha pranzato ed è andato in palestra. Ha confessato di aver pugnalato il corpo della madre il giorno dopo la sua morte, poiché era ancora molto arrabbiato. I tre cadaveri sono stati trovati già in stato di decomposizione nell'abitazione della famiglia, situata nel quartiere di Vila Jaguara. Il giovane ha anche rivelato di aver già pensato di uccidere i suoi genitori in un'altra occasione, ma di non aver portato a termine il piano.

"Si erano trasferiti da poco. Credo che sia passato un anno e mezzo, più o meno. Erano molto riservati. Li vedevamo solo qualche volta passare. Il giorno dell'omicidio non abbiamo sentito niente", ha detto una vicina di casa. Nei prossimi giorni gli investigatori dovrebbero anche ascoltare dei testimoni prima di concludere le indagini. L'arma del delitto, ritrovata sul tavolo del soggiorno, è stata sequestrata.