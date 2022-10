Gli sposi che hanno trascorso la propria luna di miele su un treno merci Kristijan e Andrea Ilicic sono due travel blogger croati. Hanno visitato praticamente tutto il mondo. Così per la luna di miele hanno scelto qualcosa di davvero indimenticabile…

A cura di Biagio Chiariello

Quando pianificano la loro luna di miele, molte coppie scelgono destinazioni classiche come Parigi, la città dell'amore, o le Maldive, con le sue meravigliose acque azzurre. Altri optano per mete più alternative come Machu Picchu, tesoro perduto degli Inca, o l'Islanda, tra vulcani e ghiacciai. E poi c'è chi come Kristijan e Andrea Ilicic ha optato per un treno merci che ha viaggiato attraverso i roventi deserti della Mauritania, in Africa nord-occidentale.

Un'insolita esperienza per la coppia croata; i travel blogger hanno già visitato centinaia di altre destinazioni in giro il mondo. "Abbiamo visto davvero tante mete", ha detto Kristijan alla CNN. "Questa volta doveva essere qualcosa di completamente diverso. E l'abbiamo trovato in… Mauritania!"

Il culmine del loro viaggio è stato un audace servizio fotografico in cima al treno, carico di minerale ferrosi, in un viaggio di 700 chilometri dalla città mineraria di Zouérat al porto atlantico di Nouadhibou. Le foto sono state successivamente pubblicate su Instagram, raccogliendo oltre 50mila ‘Mi piace'.

"Tutto era pieno di minerale", ha detto Kristijan. "Vestiti, aria, cibo, tutto. È stato davvero un miracolo che abbiamo mantenuto l'abito da sposa bianco (più o meno) bianco per le foto e i video".

Negli ultimi anni, cavalcare un treno merci attraverso il deserto è diventato una sorta di rito di passaggio per gli influencer di viaggi estremi.

Non è per i deboli di cuore. È un viaggio di circa 20 ore con temperature che possono superare i 45 gradi° di giorno e arrivare sotto lo zero di notte. E coi venti che sollevano la polvere dei minerali ferrosi, anche salire a bordo del treno da 200 vagoni può essere complicato.

Nonostante le difficoltà, Kristijan afferma che il viaggio in Mauritania ha superato le aspettative. È una destinazione "accogliente" e "sottovalutata", nonostante attiri pochi turisti. "Ha davvero molto da offrire", ha detto.

"In un villaggio che abbiamo visitato, la gente del posto ci ha sorpreso con una cerimonia di matrimonio secondo i loro rituali tradizionali. Andrea ed io eravamo vestiti con i loro classici abiti nuziali ed è stata un'esperienza di due ore di balli, tamburi e canti. Non lo dimenticherò mai.

"È come se io e Andrea ci fossimo sposati due volte!" ha aggiunto lo sposo scherzosamente.