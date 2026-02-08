Esteri
Giostra crolla durante un festival in India: un morto e 12 feriti, l’incidente ripreso in un video

La vittima è un ispettore di polizia: l’uomo è stato colpito alla testa da alcuni pezzi della giostra mentre era intento a soccorrere i feriti, alcuni dei quali versano in gravi condizioni.
A cura di Davide Falcioni
Tragedia in India, dove a causa del crollo di una giostra al Surajkund International Craft Festival a Faridabad una persona è morta e altre dodici sono rimaste ferite, alcune delle quali gravemente. Il crollo di un'altalena – immortalato in un video – è avvenuto ieri sera tra le 18 e le 18:30. Il filmato, girato da un testimone, mostra la giostra in movimento ad alta velocità e poco dopo uno dei pilastri di supporto crollare improvvisamente, provocando il ribaltamento dell'intera struttura e il suo collasso al suolo.

Le conseguenze dell'incidente sono state gravi: decine di persone sono rimaste ferite e una di loro – l'ispettore di polizia identificato come Jagdish Prasad – è deceduto. Stando a quanto riferiscono i media indiani l'uomo era impegnato nelle operazioni di soccorso quando alcuni pezzi della giostra gli sono caduti addosso, causandogli gravi ferite alla testa. L'ispettore è stato trasportato d'urgenza in ospedale, ma è morto durante le cure.

Il capo della polizia di Faridabad, Ayush Sinha, ha assicurato che verrà aperta un'inchiesta per chiarire le cause della tragedia e che i proprietari della giostra saranno puniti: l'ipotesi più accreditata è che non abbiano provveduto alla corretta manutenzione dell'altalena collassata.

