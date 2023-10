Gioca con una pistola ad acqua: bimbo di 13 anni circondato da poliziotti armati fino ai denti È accaduto ad Hackney, vicino a Londra: il bambino stava giovando con il fratellino. I due avevo delle pistole ad acqua bianca e rosa e bianca e azzurra. I poliziotti hanno comunque temuto che stessero preparando una sparatoria.

Un ragazzino di 13 anni è stato circondato da agenti di polizia armati fino ai denti che uno di loro ha scambiato la sua pistola ad acqua per un'arma vera e propria. È accaduto ad Hackney, vicino a Londra, lo scorso luglio ma la notizia è stata diramata solo pochi giorni fa al termine di un'indagine interna: il bambino è stato scaraventato a terra mentre era in sella alla sua bici, quindi ammanettato mentre alcuni tiratori scelti lo minacciavano con i fucili spianati. L'Alliance for Police Accountability (APA), che ha raccontato la storia ai media inglesi, ha condannato l'intervento delle forze dell'ordine e precisato che la pistola che il bimbo aveva con sé era inequivocabilmente un giocattolo. Il detective della polizia metropolitana James Conway ha detto di essersi scusato per il "trauma" causato all'adolescente.

In una dichiarazione, l'APA ha definito "spaventoso" il trattamento a cui è stato sottoposto il ragazzino. Era il 19 luglio e quel giorno torrido il tredicenne stava giocando con il fratello con delle pistole d'acqua. Una era bianca e azzurra, l'altra bianca e rosa: la scena, spensierata, non è passata inosservata a un agente di polizia che si trovava nei paraggi e che in men che non si dica ha dato l'allarme, segnalando il pericolo di un'imminente sparatoria.

Sul posto si è recato un furgone colmo di poliziotti armati fino ai denti. Il mezzo ha accostato il bambino, che era in sella alla sua bici, e l'ha scaraventato a terra. Gli agenti sono scesi, hanno afferrato i loro fucili automatici e li hanno puntati sulla testa del tredicenne, incredulo e terrorizzato. Il bambino è stato poi disarmato: con un calcio un poliziotto ha allontanato la pistola ad acqua, mentre i colleghi hanno continuato a tenere di mira il giovanissimo bersaglio.

Secondo il comando di polizia il comportamento degli agenti sarebbe stato formalmente corretto. Tuttavia è forte il timore che sia stato motivato da pregiudizi razziali.