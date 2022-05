Giallo sui tre turisti morti alle Bahamas: forte odore di “insetticida” nel resort Molti dei vacanzieri hanno detto a NBC News di essersi lamentati di un “forte odore” di insetticida nel resort, dove tre americani hanno trovato la morte nei giorni scorsi.

A cura di Biagio Chiariello

Gli ospiti in vacanza al resort Sandals Bahamas, dove tre turisti americani sono stati trovati morti, affermano di essersi lamentati di un "forte odore" di insetticida nella zona, che alcuni dicono si sia già trasformata in una "città fantasma" dopo la tragedia dei giorni scorsi. Molti dei vacanzieri hanno confermato ad NBC News di aver sentito la "puzza" provenire dalla struttura di lusso a Great Exuma.

Chi sono le tre vittime

Le autorità locali lunedì 9 maggio hanno dichiarato di aver identificato le vittime nei coniugi Robbie Phillips, 65 anni, Michael Phillips, 68 anni, del Tennessee, e Vincent Chiarella, 64 anni, della Florida. Anche la moglie di Chiarella è stata trasportata in aereo e portata in ospedale in gravi condizioni. La polizia locale ipotizza che si sia trattato di una forma di intossicazione o di avvelenamento, ma al momento “non si sospettano reati”. Un laboratorio a Filadelfia effettuerà i test tossicologici per determinare se fossero presenti "sostanze contaminanti" nell'aria. I risultati saranno pronti tra circa una settimana.

Il giallo dei turisti morti alle Bahamas

La vicenda risalente alla giornata di venerdì 6 maggio. Come confermato dal primo ministro ad interim delle Bahamas, Chester Cooper, e dal ministero della Salute dello Stato insulare al Eyewitness News Bahamas, alcuni ospiti dell’hotel avrebbero chiesto aiuto a causa di nausea e vomito, ma sarebbero stati curati e poi dimessi. Ma secondo quanto riportato dalla Royal Bahamas Police Force in una camera da letto di una villa è stato trovato un uomo sdraiato a terra che non rispondeva alle sollecitazioni. Non è stato possibile salvargli la vita. Un esame approfondito sul corpo ha mostrato che non c’erano segni di traumi. In una seconda villa del resort di lusso le forze dell’ordine hanno trovato un altro uomo senza vita e nella stanza da letto il corpo di una donna (i coniugi Phillips). Tutti e tre avrebbero sofferto di convulsioni. Un'altra donna si è sentita male ed stata trasportata d’urgenza in aereo al Princess Margaret Hospital, a Nassau, la capitale delle Bahamas.