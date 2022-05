Il mistero dei tre turisti morti nel resort di lusso alle Bahamas: “Prima il malore, poi le convulsioni” Tre turisti americani sono morti in circostanze misteriose in un resort di lusso alle Bahamas. I tre soggiornavano nelle stanze del Sandals Emerald Bay. Secondo le prime indagini effettuate dalle autorità, tutti e tre avrebbero avuto le convulsioni, forse in seguito a un malore.

A cura di Gabriella Mazzeo

Il resort Sandals Emerald Bay – foto da Facebook

Tre turisti americani sono morti in circostanze misteriose in un resort alle Bahamas nella giornata di venerdì. Sarebbero due uomini e una donna trovati morti nell'hotel di lusso Sandals Emerald Bay. Secondo le autorità, nella struttura alberghiera è stata segnalata una sospetta emergenza sanitaria. Le forze dell'ordine stanno effettuando indagini nell'albergo e hanno allertato le famiglie degli ospiti della struttura. I corpi dei tre turisti sono stati trovati in due camere d'albergo distinte. Nella prima, gli agenti hanno trovato un uomo e una donna riversi rispettivamente sul pavimento e sul letto. I due, secondo i primi accertamenti, avevano segni di convulsioni sul corpo. Sui due cadaveri, però, non sarebbero stati riscontrati segni di traumi inferti da terzi. In un'altra stanza, le forze dell'ordine hanno trovato il terzo turista disteso a terra ormai senza vita. Neppure il suo corpo riportava segni di traumi inferti da altri.

La coppia ritrovata nella prima camera da letto avrebbe lamentato un malore la sera prima del decesso. I medici si sono recati nella stanza dell'hotel per una visita, poi hanno lasciato l'alloggio dopo aver somministrato dei farmaci. Sarà l'autopsia a determinare le cause del decesso. Il primo ministro ad interim delle Bahamas, Chester Cooper, ha fatto sapere via Twitter che una quarta persona (una donna) è stata ricoverata in ospedale con gli stessi sintomi. Le autorità locali non ritengono che i decessi possano essere imputabili a terzi o a un omicidio. Saranno però le indagini a determinare le dinamiche dell'accaduto insieme alle analisi effettuate sui cadaveri. Le famiglie dei tre turisti sono state informate poche ore dopo il ritrovamento dei corpi senza vita. Nella struttura a cinque stelle non si erano mai verificati episodi simili riguardanti decessi misteriosi