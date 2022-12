Giallo in Olanda, italiano di 54 anni trovato privo di sensi a casa: “È stato ucciso di botte” In Olanda la polizia indaga sulla morte di Massimiliano Ferrara, 54enne di Reggio Emilia, trovato con ferite che potrebbero apparire come la conseguenza di un feroce pestaggio: “Chiunque sappia qualcosa lo comunichi immediatamente”.

La polizia olandese indaga in queste ore sulla morte di Massimiliano Ferrara, 54enne di Reggio Emilia, trovato privo di sensi nella sua casa di Eindhoven, nel quartiere di Bakkerstraat, lo scorso 22 novembre e deceduto poi in ospedale il primo dicembre a seguito delle lesioni riportate.

La vicenda è al momento avvolta dal mistero. L'uomo è infatti stato trovato con ferite che apparivano come la conseguenza di un feroce pestaggio. Ma al momento nessuno sa cosa possa essergli successo.

Per questo le forze dell'ordine locali, dopo aver diffuso la fotografia di Ferrara, hanno invitato chiunque abbia notizie o lo abbia visto nelle sue ultime ore a comunicarlo immediatamente alle autorità competenti.

L’uomo era probabilmente appena rientrato in treno dalla Germania, ma sembra escluso che sia stato ferito prima del ritorno in Olanda.

Stando alle ricostruzioni degli inquirenti, le ultime immagini del 54enne in vita sarebbero proprio quelle riprese dalle telecamere di videosorveglianza della stazione di Eindhoven risalenti al 21 novembre, il giorno prima del ritrovamento dell'uomo in condizioni disperate.

Massimiliano Ferrara, soprannominato "Budro", come riporta Il Resto del Carlino, era un venditore ambulante di vestiti conosciutissimo nel reggiano, in particolare per la sua presenza, anni fa, al mercato di piazza San Prospero. Dopo la morte dei genitori, la sua vita aveva incontrato grosse difficoltà, così aveva deciso anni fa di trasferirsi in Olanda da solo. Lascia due figli.

Per il momento l’indagine della polizia olandese è per morte come conseguenza di un altro reato e non per omicidio.