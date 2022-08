Germania, auto a guida autonoma sbanda e si schianta: un morto e 9 feriti Una Bmw iX – modello elettrico di punta della casa tedesca – ha improvvisamente sbandato durante un test di guida autonoma innescando una serie di tamponamenti che hanno coinvolto quattro veicoli, causando la morte di una persona e il ferimento di altre nove.

A cura di Davide Falcioni

Un'automobile impegnata in un test di guida autonoma ha cambiato direzione all'improvviso durante la marcia innescando una serie di tamponamenti che hanno coinvolto quattro veicoli, causando la morte di una persona e il ferimento di altre nove.

È accaduto a Reutlingen, in Germania: una Bmw iX – modello elettrico di punta della casa tedesca – con a bordo cinque persone, incluso un bambino, è uscita dalla sua corsia percorrendo una curva per poi sfiorare una Citroen e colpire una Mercedes, provocando la morte di un passeggero di quel veicolo, un uomo di 33 anni. Nel frattempo, l'autista della Citroen, 70 anni, ha perso il controllo della vettura e si è schiantato contro un altro veicolo con a bordo due persone, spingendolo fuori strada e causando un incendio.

Michael Schaal, portavoce della polizia di Reutlingen, ha spiegato che per le operazioni di soccorso sono stati impiegati quattro elicotteri e che i feriti sono stati portati in diversi ospedali della regione. Tra questi il pilota 43enne della Bmw, tre adulti di 31, 42 e 47 anni e un bambino di 18 mesi che erano tutti nel veicolo di prova. Da questo punto di vista, la Bmw si è dimostrata piuttosto solida e sicura per gli occupanti.

Leggi anche Morto a 9 anni il piccolo motociclista Mathis Bellon, era stato investito al kartodromo di Ala

Resta ora da capire cosa è successo: Bmw ha confermato che uno dei suoi veicoli di prova era stato coinvolto in una collisione vicino a Reutlingen, ma ha negato che il veicolo fosse completamente autonomo. "La vettura è dotata di un sistema di assistenza alla guida di livello 2 che è già incorporato nei veicoli in produzione oggi e può assistere il conducente su richiesta", ha affermato la società. "Con i veicoli di livello 2, il conducente ha sempre la responsabilità".

Insomma, in attesa che vengano effettuati maggiori approfondimenti tecnici dalla casa automobilistica tedesca affermano che l'incidente potrebbe essere stato causato dal conducente, e non da un malfunzionamento della tecnologia di giuda autonoma.