Venti figli grazie alla maternità surrogata. L'obiettivo è quello di arrivare a 100. La blogger russa Kristina Öztürk, di 23 anni, e suo marito Galip Öztürk hanno voluto creare una famiglia da record estremamente numerosa, avvalendosi anche dell'aiuto di 16 tate che si occupano dei bambini.

I piccoli hanno tutti tra i 4 e i 14 mesi e crescono in una lussuosa villa di tre piani. Il magnate turco e la sua compagna 23enne spendono al momento circa 78mila euro per pagare le tate che si occupano dei bimbi. "Non voglio un'altra gravidanza naturale – ha spiegato la 23enne Kristina che prima di iniziare la sua vita con Galip era già madre di Victoria (6 anni) -. Ho bisogno di prendermi cura dei miei figli, poi penserò a una gravidanza naturale. Occuparsi di 21 bambini è difficile quando sei incinta, quindi aspetterò un po' prima di portare personalmente in grembo un bambino".

I due si sono incontrati in vacanza e per loro è stato amore a prima vista. hanno deciso di unirsi in matrimonio poco tempo dopo il loro primo incontro, trovandosi subito d'accordo sull'idea di avere una famiglia numerosa il più in fretta possibile. Per questo motivo i due hanno deciso di ricorrere alla maternità surrogata, in modo da poter avere figli in poco tempo. L'obiettivo però è ancora molto lontano per i due che vorrebbero crescere circa 100 bambini nella loro grande casa. Ogni gravidanza è costata ai due circa 9mila euro, mentre per i bisogni dei piccoli i genitori usano ogni settimana 20 confezioni di pannolini e 53 di latte in polvere. "Nonostante tutto, viviamo molto bene tutti insieme nella nostra grande casa – spiega Kristina -. Mia figlia Victoria ama giocare con i suoi fratellini ed è felice di avere una nuova famiglia così numerosa. Vogliamo continuare ad allargare il nostro nucleo familiare. Possiamo permettercelo e i nostri figli sono una grandissima gioia per noi".