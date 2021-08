Gazza in picchiata attacca mamma e figlia, bimba 5 mesi muore durante passeggiata al parco Il dramma si è consumato in pochi attimi lo scorso weekend all’interno di un parco pubblico di Brisbane, in Australia, dove mamma e bimba stavano facendo una passeggiata. Purtroppo l’abbraccio della mamma non è riuscito a difendere la piccola Mia che nella caduta ha battuto violentemente la testa.

Una tranquilla passeggiata al parco in un attimo si è trasformata in una terribile tragedia per una mamma australiana e la sua bimba di appena 5 mesi quando una gazza le ha attaccate fiondandosi su di loro in picchiata. La piccola Mia purtroppo è morta a seguito di una violenta caduta generata proprio dall’uccello in picchiata su di loro. Il dramma si è consumato in pochi attimi lo scorso weekend all’interno di un parco pubblico di Brisbane, il parco Glindemann, dove mamma e bimba stavano facendo una passeggiata. Secondo quanto ricostruito, era domenica quando l’uccello si è avventato sulla donna che nel tentativo di difendere la figlia è caduta con la piccola in braccio ferendosi. Purtroppo il suo abbraccio non è riuscito a difendere la piccola che nella caduta ha battuto violentemente la testa.

La piccola Mia è stata poi soccorsa dai sanitari accorsi sul posto dopo una chiamata di emergenza e trasportata con la massima urgenza al Queensland Children's Hospital. Nonostante le cure dei medici, però, purtroppo la piccola è morta lunedì per le ferite riportate nell’impatto. In uno straziante messaggio i genitori Jacob e Simone hanno ringraziato tutta la comunità per la vicinanza, raccontando: "Mia ha portato gioia nella vita di tutti con il suo sorriso contagioso, la sua pura innocenza e la sua adorabile risata, sarà per sempre in tutti i nostri cuori. È stato il regalo più prezioso che abbiamo mai ricevuto. Ora ha messo le ali ed è volata via portandosi tutto il nostro mondo lasciandoci con un dolore inimmaginabile".

Martedì il sindaco di Brisbane, Adrian Schrinner, ha dichiarato di aver ordinato un'indagine approfondita sull'incidente che "ha scioccato la nostra comunità nel profondo". "È qualcosa che nessuno vorrebbe mai vedere e vogliamo assicurarci che non accada mai più”, ha detto spiegando che l’indagine verificherà se tutte le politiche e le procedure siano state seguite correttamente e cosa si potrebbe fare per prevenire incidenti simili in futuro.

Attacchi di gazze non sono nuovi a Brisbane e in Australia con ferimenti per cadute anche e anche incidenti mortali. Le gazze infatti sono note per difendere aggressivamente i loro nidi, in particolare durante la stagione riproduttiva che va da luglio a dicembre. Inoltre sono una specie protetta in Australia, dove è illegale ucciderle o rimuovere i pulcini e le uova. Il Brisbane City Council ha affermato che "sta lavorando a una soluzione naturale come principio guida di gestione" degli uccelli aggressivi come la gazza. Intanto la gazza individuata come l’uccello che ha attaccato mamma e figlia è stata catturata e trasferita fuori Brisbane.