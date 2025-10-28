Gaza, Netanyahu ordina attacchi “immediati e potenti” sulla Striscia: vacilla il cessate il fuoco

Dopo settimane di fragile tregua, la Striscia di Gaza è tornata a tremare. Israele ha infatti lanciato una nuova ondata di attacchi aerei nell'enclave palestinese: la decisione è stata assunta dal primo ministro Benjamin Netanyahu, che nel pomeriggio ha ordinato all’esercito di condurre "potenti e immediati raid" in risposta a quella che il governo israeliano definisce "una grave violazione del cessate il fuoco" da parte di Hamas.

L’ordine, comunicato ufficialmente dall’ufficio del premier dopo una riunione d’emergenza, segna un brusco ritorno delle ostilità – mai del tutti sospese, comunque – a tre settimane dall’inizio del cessate il fuoco mediato da Stati Uniti, Egitto e Qatar. Secondo quanto riferito dai media israeliani, i raid si concentrano principalmente nell’area di Rafah, nel sud della Striscia, dove si sarebbero registrati anche violenti scontri a fuoco tra i miliziani di Hamas e i soldati dell’IDF.

Fonti militari citate dal quotidiano Haaretz riferiscono che i combattenti della resistenza palestinese avrebbero aperto il fuoco con cecchini e missili anticarro, costringendo le forze israeliane a rispondere con colpi di artiglieria. Gli attacchi dell'IDF avrebbero preso di mira diverse strutture e tunnel sotterranei ritenuti parte dell’infrastruttura militare del movimento islamista. Secondo il sito d’informazione Ynet, l’esercito israeliano ha poi ampliato la lista dei bersagli, affermando che le nuove operazioni mirano a "neutralizzare ogni minaccia immediata". Benjamin Netanyahu ha inoltre accusato Hamas di non aver consegnato i corpi dei 13 ostaggi che si trovano ancora a Gaza; il partito palestinese ha replicato di aver bisogno di tempo e di assistenza sul campo, sotto forma di squadre specializzate e macchine per il movimento terra.

Hamas ha accusato Israele di voler "fabbricare falsi pretesti in preparazione di nuove mosse aggressive" a Gaza, stando a un comunicato visionato dalla Bbc. Il gruppo di resistenza islamico sostiene che Israele stia ostacolando gli sforzi per cercare i corpi nella Striscia e ha invitato i mediatori a "consentire agli organismi competenti di svolgere i propri compiti umanitari, lontano da calcoli politici e aggressivi". Il riferimento è all'accusa israeliana, corroborata da un video pubblicato dall'IDF, secondo cui Hamas avrebbe violato le condizioni del cessate il fuoco inscenando il ritrovamento dei resti di un ostaggio riconsegnati ieri a Israele e successivamente identificati come appartenenti a Ofir Tzarfati, il cui corpo era già stato recuperato dall'esercito israeliano nella Striscia di Gaza nel dicembre del 2023.

L’ufficio stampa dell’amministrazione di Gaza, inoltre, ha accusato Israele di aver violato 125 volte l’accordo di cessate il fuoco dall’entrata in vigore, causando la morte di 94 palestinesi e il ferimento di oltre 340 persone. Il documento denuncia inoltre 52 episodi di fuoco contro civili, 55 bombardamenti e 11 demolizioni di edifici residenziali, oltre a 21 arresti. "Condanniamo fermamente questi ripetuti atti di aggressione e riteniamo l’occupazione israeliana pienamente responsabile delle loro conseguenze umanitarie e di sicurezza", afferma la nota, che invita anche gli Stati Uniti e i Paesi garanti del cessate il fuoco a esercitare "una pressione reale su Israele". Anche l'ONU nelle scorse settimane aveva puntato il dito contro Israele, accusato di aver ripetutamente ucciso e ferito civili durante il cessate il fuoco limitando anche l'ingresso degli aiuti umanitari.

Sempre le Nazioni Unite si sono dette molto preoccupate per l'ultimo annuncio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che ha ordinato all'esercito di condurre attacchi massicci sulla Striscia di Gaza. Lo ha dichiarato il portavoce delle Nazioni Unite, Stephane Dujarric. "Posso dirvi che queste notizie [sugli attacchi israeliani contro Gaza] sono estremamente preoccupanti. Non vogliamo che la situazione peggiori", ha dichiarato Dujarric in un briefing. Il portavoce ha sottolineato che le parti devono tornare a rispettare l'accordo di cessate il fuoco.

L'escalation di oggi rischia di vanificare gli sforzi diplomatici che avevano portato alla fragile tregua delle scorse settimane, concepita per favorire lo scambio di ostaggi e l’ingresso di aiuti umanitari nella Striscia.